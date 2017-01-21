تطاير جثث وأشلاء إرهابيان.. الفيديو الاوّلي لتفجير جدة

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ذكر موقع إخباري سعودي إن شخصين يشتبه في أنهما متشددان فجرا نفسيهما في مواجهة مع قوات الأمن في مدينة جدة السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وأضاف موقع صحيفة سبق الإلكترونية أن قوات الأمن حاصرت منزلا في جدة وتبادلت إطلاق النار مع الرجلين اللذين فجرا نفسيهما.

وأوردت قناة سكاي نيوز عربية ومقرها الإمارات نبأ مماثلا نقلا عن مراسلها.

ولم يصدر تعليق بعد من الداخلية السعودية.

كما أفادت مصادر لـ"العربية" بانتهاء عملية أمنية في جدة، استهدفت عناصر إرهابية كانت تختبئ داخل إحدى الاستراحات.

كما كشفت أيضاً عن مقتل إرهابيين اثنين في استراحة بمنطقة الحرازات الواقعة شرق جدة.

وشهدت العملية الأمنية - بحسب السكان القريبين من المنطقة - تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار بين رجال الأمن والإرهابيين، حيث لجأت بعض العناصر الإرهابية إلى تفجير أنفسهم داخل الاستراحة، وفق ما أظهرت الصور والفيديو .