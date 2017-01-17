وفاة راكب على متن طائرة عمانية

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أفادت شركة "الطيران العماني" بأن راكبا تعرض لأزمة قلبية على متن طائرة تابعة لها كانت متوجهة من جدة إلى العاصمة العمانية مسقط، واضطرت للهبوط في الرياض من أجل إنقاذ حياته.

وأوضحت الشركة أن أحد المسافرين في الرحلة رقم 674 تعرض لأزمة قلبية وقرر قائد الطائرة الهبوط في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لإسعاف الراكب، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية في المطار لتوفير العناية الطبية للمريض قبل هبوط الطائرة.

وأكدت الشركة أن طاقم الطائرة قدم المساعدة الطبية العاجلة للمسافر على متن الطائرة، إلا أنه توفى بعد وصوله إلى مطار الرياض. وأعربت شركة "الطيران العماني" عن التعازي لعائلة الفقيد.

يذكر أن 197 راكبا كانوا على متن الطائرة المذكورة المتجهة إلى مسقط.

المصدر: وكالات

ياسين المصري