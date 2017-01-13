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بالصور - هذا مصير السيارة التي صممها القذافي بنفسه

13
JANUARY
2017
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور للسيارة "صاروخ الجماهيرية" التي صممها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، عام 1999 احتفالا بالذكرى الثلاثين لثورة الفاتح التي أوصلته إلى الحكم.
 
 ونفذت شركة Tesco TS SpA الإيطالية، السيارة، وتتوفر فيها جميع وسائل الراحة والأمان والقوة والسرعة،.وتسمى بالصاروخ لأن شكلها شبيه بمقدمة الصاروخ. 
 
 
وتتسع السيارة التي يبلغ ثمنها مليوني يورو، لخمسة ركاب، وزجاج نوافذها معتم عاكس للضوء، وطولها حوالي 17 قدما واتساعها 6 أقدام، وتعمل بمحرك 6 سلندر سعة 3 لترات، يولد قوة قدرها 230 حصانا.
 
والسيارة مزودة بنظام دفاع كهربائي متكامل، وإطارات خاصة تمكنها من السير لأميال، حتى مع وجود إطار تالف، لتتناسب البيئة الصحراوية القاسية في ليبيا.
 
 
وكان الرئيس القذافي، ينوي بناء مصنع مخصص لإنتاج هذه السيارة، بالتعاون مع شركات السيارات الإيطالية، لطرحها بالسوق الليبية، غير أن المشروع توقف.
 
(sputnik)
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