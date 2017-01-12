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الإمارات تعلن عن "المحكمة الأولى من نوعها" في العالم

12
JANUARY
2017
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عاجل - أصدر الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الثلاثاء (10 يناير 2017)، قرارًا بإنشاء نيابة ومحكمة تُعد الأولى من نوعها في العالم، حيث ستكون معنية بـ"السياحة".
 
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن "القرار يأتي في إطار جهود تعزيز المكانة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال ترسيخ مكانتها عالميًّا كوجهة سياحية مستدامة".
 
وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن "هناك ضرورة لتقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة في الدولة".
 
وتأتي نيابة ومحكمة السياحة لتكون مساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبوظبي، تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.
 
وستعمل نيابة ومحكمة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر، بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى الممارسات العالمية، مع التأكيد على التمسك بسيادة القانون، من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.
 
وبحسب النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، فإن هذه الخطوة "ستُسهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة لمسائل قانونية قد تواجه السائح، وإيجاد الحلول التشريعية لها، خلال وجوده في الدولة، وخاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب وكذلك القوانين المعمول بها بين دولة وأخرى".
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