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العاهل الأردني يتنبأ بتغييرات دولية كبيرة

11
JANUARY
2017
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قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني إن المنطقة في حالة حرب، وأن الشرق الأوسط يمر بأصعب المراحل وثمة تغييرات كبيرة خلال العام الجاري.
 
وأوضح العاهل الأردني خلال اجتماعه برئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المكتب الدائم بالمجلسين أن ما يحدث في المنطقة ليس أزمة أردنية فقط بل أزمة إقليمية.
 
وأشار الملك عبدالله الثاني خلال الاجتماع الذي جاء بعد أيام من زيارة خاصة قام بها إلى الولايات المتحدة التقى خلالها بأعضاء من فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى وجود متغيرات كثيرة إقليمية ودولية في العام الجاري، ووجود دور عربي وصفه بالمهم، وعمل كثير أمام بلاده على المستوى الداخلي والخارجي.
 
ودعا العاهل الأردني في الشأن الداخلي إلى العمل على حماية الفئات ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى وخاصة في الظروف الصعبة الراهنة، لافتا إلى ما تعانيه الأردن بسبب تحملها مشكلة اللاجئين أكثر من غيرها.
 
وفي الشأن الأمني قال الملك عبدالله الثاني :"لن نسمح لأحد بالتطاول على الآخر، كما أننا لن نسمح لأحد أن يؤذي مشاعر أبنائنا من مختلف الطوائف والمنابت والأصول أو ينشر فكره البغيض والكراهية بين أبنائنا".
 
المصدر: وكالات
 
محمد الطاهر
روسيا اليوم
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