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امرأة ترتكب 19 مخالفة خلال ساعة

9
JANUARY
2017
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عمان اليوم -
حررت السلطات الإماراتية في دبي 19 مخالفة سير بسبب السرعة الزائدة خلال ساعة واحدة فقط في حق امرأة تحمل جنسية أوروبية قالت خلال التحقيق معها إنها كانت في "مزاج سيئ" عندما ارتكبت هذه المخالفات.
 
وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة إمارة دبي إن جميع المخالفات سجلت سرعة من 220 كيلومتراً إلى 240 كيلومتراً في الساعة في شارع الشيخ زايد الرئيسي في دبي خلال شهر كانون الأول الماضي عند الساعة الثالثة فجرا (23.00 بتوقيت غرينتش).
 
وأضاف بحسب ما نقلت عنه صحيفة "البيان" الإماراتية، أن "ارتكاب هذا الكم من مخالفات السرعة في ساعة واحدة يعتبر سابقة مرورية، وخاصة أن قائد المركبة امرأة".
 
وبحسب المسؤول، حضرت صاحبة السيارة من نوع "بورشه" وهي في الأربعينيات من عمرها إلى إدارة المرور، حيث جرى استجوابها حيال المخالفات التي ارتكبتها في ساعة واحدة.
 
وأكدت السائقة، بحسب الصحيفة، أنها "كانت في مزاج سيئ ونفسية متعبة وأنها كانت متوجهة إلى مستشفى للعلاج، وبالفعل أحضرت ما يثبت أنها كانت في المستشفى بعد توقيت ارتكاب آخر مخالفة".
 
وذكر المزروعي أن قيمة مخالفة السرعة التي تزيد على 200 كيلومتر في الساعة تبلغ 1000 درهم (حوالي 270 دولارا) وحجز شهرين، مشيراً إلى أنه وفقاً لعدد المخالفات المرتكبة فإن مدة حجز السيارة تصل إلى 3 سنوات.
 
وأشار إلى أن صاحبة السيارة "راجعت الإدارة العامة للمرور أكثر من مرة وطلبت إعفاءها من المخالفات، بحجة أنها لم تكن متزنة نفسيا أثناء القيادة إلا أن هذا الأمر غير مقبول".
 
وكانت الإدارة العامة للمرور في دبي أعلنت الشهر الماضي أنها سجلت أكثر 2765 حادثا مروريا في العام 2016، أسفرت عن وفاة 184 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 1830 بإصابات متفاوتة.
 
 
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