إعلامية جزائرية: لهذه الأسباب رفضت الزواج من القذافي

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كشفت الإعلامية الجزائرية زهية بن عروس، لأول مرة، عن تفاصيل علاقة خاصة جمعتها بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما ذكر موقع النهار الجديد.

وقالت بن عروس في أحد البرامج التلفزيونية المحلية إنها تلقت طلبا من القذافي بالزواج منها، في الثمانينيات، لكنها رفضت العرض.

وأوضحت الإعلامية التي بدأت مسيرتها كمغنية، أنها أبلغت من طرف وفد القذافي بكافة تفاصيل الزفاف، إذ عرض عليها الزعيم الراحل إرسال عائلتها إلى ليبيا للتكفل بهم وبكافة التفاصيل حسب طلب العروس.

غير أن بن عروس رفضت العرض ولم تصرح بذلك وأخذت تتنصل من الرد، واعدة بتقديم الإجابة في وقت لاحق.

وعن سبب الرفض قالت بن عروس "بعد أن كشف القذافي عن وقوعه بغرامي، صفعني العرض وأخافني كثيرا، كونه معروف بعلاقاته المتعددة بالنساء، ولكونه زعيم دولة عربية".