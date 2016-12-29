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السيسي: الليبيون وحدهم فقط من يملكون حق تقرير مصيرهم

29
DECEMBER
2016
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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن "الليبيين وحدهم فقط من يملكون حق تقرير مصيرهم"، وذلك خلال استقباله الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
 
ونقل المتحدث الرئاسي المصري، علاء يوسف، عن السيسي إعرابه عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على التحدي الكبير الذي يواجهه والمتمثل في إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.
 
كما أشار المتحدث إلى أن السيسي: "أكد دعم مصر الكامل لسيادة ليبيا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وقال إن مصر تولي أهمية كبيرة لعودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال دعم بناء المؤسسات الوطنية بالدولة وتعزيز تماسكها".
 
وذكر المتحدث الرئاسي المصري أن: "عقيلة صالح عرض على الرئيس المصري آخر التطورات السياسية في ليبيا والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، حيث أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر وقيادتها لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا، منوها باستضافة القاهرة الأطراف السياسية الليبية المختلفة وتوافقهم على إصدار بيان القاهرة الذي شمل العديد من النقاط التوافقية".
 
وأفاد علاء يوسف بأن: "السيسي أكد على المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق البرلمان الليبي وصالح، للتوصل إلى توافق يشمل مختلف الأطياف السياسية الليبية، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أية مصالح ضيقة، والحفاظ على وحدة التراب الوطني الليبي".
 
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي على أن: "البرلمان الليبي سيقوم بمناقشة الشواغل التي تطرق إليها بيان القاهرة بهدف تسويتها في إطار المصلحة الوطنية الليبية العليا".
 
المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"
 
رُبى آغا
روسيا اليوم
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