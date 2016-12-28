ما الذي سأل عنه العرب "غوغل" خلال 2016؟

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كشف التقرير السنوي لمحرك البحث الأشهر بالعالم "غوغل"، عن اهتمامات العرب والخليجيين والكلمات والأحداث الأكثر بحثاً لعام 2016.

بيّنت الأرقام تصدر البحث عن لعبة بوكيمون جو، والألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، في عدّة بلدان؛ ومنها: السعودية، والإمارات، ومصر، بحسب موقع "قناة (BBC).

تصدر بحث السعوديون على غوغل، كلمة "طاقات" وهي البوابة الوطنية للباحثين عن عمل، والألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، ولعبة بوكيمون جو، وسعر الدولار اليوم، ورعد الشمال، ونمر النمر، ومسلسل "حب أعمى"، دونالد ترامب، وبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو.

كما حاز المسلسل التلفزيوني "شباب البومب 5"، النصيب الأكبر من بحث السعوديين، وهو من بطولة الفنان فيصل العيسى وسلمان المقيطيب، ومهند الجميلي ومحمد الدوسري، ومن إخراج سمير عارف.

في حين حل ثانياً المسلسل التركي "بنات الشمس"، من بطولة إيمري كناي، كرم بورسن، وتولغا ساريتاش. في حين برزت أغنية "بربس"، للفنان والمخرج الشاب ماجد العيسى في المركز الأول، تلتها أغنية ماجد المهندس "تناديك" المركز الثاني.

في مصر، تصدرت نتيجة الثانوية العامة وسعر الدولار وجزيرتا تيران وصنافير القائمة. كما بحث المصريون كذلك عن الفنانين والشخصيات العامة التي رحلت عام 2016، ومن بينهم الفنان محمود عبد العزيز والعالم أحمد زويل.

أما في الإمارات، جاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى، تلاه دونالد ترامب ثم محمد علي كلاي.