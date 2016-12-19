بالصدفة.. الأردن تنجو من مجزرة إرهابيّة كبيرة!

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ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، ان المجموعة المسلحة التي نفذت عملية إرهابية أمس في الكرك، كانت تخطط للقيام بعمل إرهابي كبير، وذلك بالنظر لكميات الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزة المهاجمين وعدد عناصر الخلية، لكنها انكشفت بالصدفة بسبب نشوب حريق في البيت الذي يسكنونه، ووصول دورية أمنية لمعاينة المكان بعد تلقيها بلاغا.

ورجحت مصادر أمنية مطلعة للوكالة الروسية، ان الخلية كانت تخطط للقيام بعمل إرهابي بالتزامن مع أعياد رأس السنة، ولفتت الوكالة نقلا عن مراقبين، الى أن الحادث يكشف عن بعض جوانب التقصير الأمني، ذلك أن المشاركين في العملية هم من أصحاب السوابق المعروفين للأجهزة الأمنية بولائهم لتنظيم داعش، وقد سبق اعتقال بعض عناصر الخلية وتم لاحقاً الإفراج عنهم، كما أن انتقالهم من منطقة القطرانة، حيث تم اكتشاف أمرهم إلى الكرك التي تبعد 40 كيلومترا دون عوائق، وتمكنهم من دخول المدينة والتحصن بالقلعة قبل وصول التعزيزات زاد من تعقيد العملية.

يذكر ان هذا العام شهد تصاعدا في العمليات الإرهابية التي تعرضت لها الأردن، ذلك أن حادثة الكرك هي الرابعة من نوعها، وقد سبقتها حوادث الهجوم على مكتب المخابرات في مخيم البقعة، وهجوم الركبان الذي استهدف نقطة عسكرية أردنية، وأخيرا العملية الأمنية التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مدينة إربد للقضاء على خلية إرهابية تم الكشف عنها بناء على معلومات استخبارية.