بالصور تعميم جديد من الداخلية .... عودة الحياة تدريجيا الى طبيعتها

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أصدر وزير الداخلية والبلديات، اللواء محمود فهمي تعميم جديد يتعلق بتخفيف إجراءات التعبئة العامة وتحديد مواعيد فتح الشركات والمحلات وحركة الناس وذلك بعد أن كانت الحكومة قد أعلنت منذ فترة عن التعبئة العامة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب التعميم الصادر عن الداخلية سيسمح ابتداء من نهار غد بفتح كازينو لبنان والمجمعات التجارية على أنواعها والمطاعم لغاية الثانية عشر ليلا. أما النوادي الرياضية والأماكن المخصصة للأطفال والملاهي الليلية ودور الحضانة فستبقى مقفلة.

يذكر أن اجراء سير المركبات بحسب أرقام اللوحات أي مفرد مجوز مستمر وتمنع الحركة بين الثانية عشر منتصف الليل ولغاية الخامسة فجرا.