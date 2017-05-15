A + A -

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

بالاذن من السيدة الكبيرة فيروز نستعير مطلع اغنيتها: تعا ولا تجي الذي ينطبق تماما على سجال قانون الانتخاب وجدال التفضيلي والتأهيلي والدوائر والمربعات والمكعبات والمتاهات. كلما اجتمع اثنان باسم القانون كان سوء الطالع ثالثهما.

كل اللقاءات حتى الساعة باءت بالخيبة . معسكر يقصف التأهيلي من المختارة وعين التينة باسناد جلي غير خفي من نيران صديقة ومعسكر يرمي على مشروع القانون المزدوج النسبية مع مجلس الشيوخ بقوة بالاتكاء على منظومة دفاع يعتد بها .



15 ايار رحل الى 29 ايار . ينتهي العقد العادي ويبدأ العقد الاستثنائي بخيارات اقرب الى العسيرة ومهل اقصر من القصيرة .



في خضم الحراك الانتخابي والعراك السياسي بدا لوهلة ان التسوية قاب قوسين او ادنى الا ان الرئيس بري سحب مشروعه بعد انتهاء المهلة التي حددها اليوم وبعد ملاحظات وتعديلات اعتبر انها تنسف مشروعه وتحيله مشروعا بلا مشروعية .



من الان وحتى 19 حزيران متسع من الوقت للتوصل الى قانون والنسبية مقبولة لكن بضوابط . هو الموقف الذي كرره الرئيس عون اليوم في وقت لم يسقط الرئيس الحريري امكانية التقدم من حساباته بالرغم من العلامات المتدنية التي خرج بها من لقاء عين التينة في حين لا يرى الرئيس بري غضاضة في سحب مجلس الشيوخ من التداول والتحول الى مجلس الشيوخ الاميركي الذي يوفد اليه بري بعثة رباعية في تحرك وقائي استباقي للحد من تداعيات وتأثيرات العقوبات الاميركية المنتظرة والمسوق لها ضد حزب الله وامل والحلفاء .



من الان وحتى 19 حزيران المهل تضيق والخيارات تتراجع والهوامش تتقلص والبدائل قد تكون بين الزاوية وحافة الهاوية وهي خيارات لم تجد بعد من يهوى اللجوء اليها طائعا



=============================

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



قانون الانتخاب على سكة النسبية والمشاورات تركز على الدوائر فيما تم التفاهم على تأجيل ملف مجلس الشيوخ.

وإلى هذا الشأن توافق على التجديد لحاكم مصرف لبنان ولاية إضافية. وثمة تحضيرات لجلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية بعد غد الاربعاء ولم يعرف ما إذا كان جدول الاعمال يتضمن بنودا تتصل ببعض التعيينات.

وقد أعد وزير الاعلام ملحم رياشي ملفا متكاملا حول تعيينات مجلس إدارة تلفزيون لبنان والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وقضايا الصحف ونقابة المحررين وتحويل وزارة الاعلام الى وزارة للحوار والتواصل، لكن لا شيء يؤكد في أيّ جلسة لمجلس الوزراء سيدرس كل ذلك.

وفي الخارج مؤتمر جنيف من جديد غدا لبحث الحلول المقترحة للازمة السورية. هذه الازمة شهدت اليوم استكمال تطبيق الاتفاق بين الحكومة والمعارضة لانسحاب مقاتلي المعارضة من ضواحي دمشق.

وفي اليمن تطور خطير بارتفاع عدد الوفيات من جراء وباء الكوليرا الى مئة وخمسة وعشرين وعدد الاصابات الى تسعة آلاف.

عودة الى الداخل رئيس الجمهورية شدد على إقرار قانون انتخاب قبل العشرين من حزيران. وعقد الرئيس عون اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.



=============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

مثل لعبة الافعى والسلم، هذه المرة ايضا تمكنت افعى الخلافات حول قانون الانتخاب من اسقاط متسلقي عين التينة امس الى اسفل السلم علما بأن امالا كبارا كانت قد علقت عليه وكان وصف بأنه مفصلي ومصيري، مصادر المجتمعين حرصت على التأكيد بأن الامور ليست بهذا السوء بدليل عدم انعقاد جلسة التمديد للمجلس اليوم وبدليل تمديد فترة المساعي للتوصل الى قانون انتخاب جديد الى التاسع عشر من حزيران المقبل والابقاء على النسبية كأساس لأي قانون انتخاب.

لكن المصادر نفسها نعت مشروع مجلس الشيوخ وابرزت خلافا عميقا حول عدد الدوائر في الصيغة النسبية مؤكدة انسحاب الفريق المسيحي الى خشبة التأهيلي وانكفاء الرئيس بري الى النسبية الكاملة، هذا الواقع المحبط الناجم عن بحث الفريق المسيحي عن ضمانات في قانون الانتخاب تعاود اسقاط مجلس الشيوخ وعن غياب المطاطية لدى الفريق الشيعي دفع الثنائية المسيحية الى تكثيف اللقاءات التنسيقية وحمل الرئيس الحريري الى بعبدا بحثا عن نافذة ضوء قد يفتحها الرئيس عون.



=============================

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

لتاريخه في الخامس عشر من أيار فإن كل مداولات قانون الانتخاب هي ألعاب ميسر في كازينو لبنان الطائفي وما جرعة الأمل التي بثت مساء أمس سوى امتداد لتفاؤل سابق كان يقامر على الزمن فالعشاء الأخير في عين التينة ضربه يهوذا وأحدهم باع القانون بثلاثين من فضة لتعود لقاءات التشاور إلى نقطة الستين التي تساوي صفرا والعشاء مضمونا كان ناقص المقادير بمجرد استبعاد الوزير جبران باسيل وعدم دعوته إلى المشاركة في لقاء وصف بأنه على قدر كبير من الأهمية وتؤكد مصادر الجديد أن رئيس التيار لم يدع إلى لقاء عين التينة وأن ملائكته كانت ممثلة في نائب القوات وقد تولت الرسل إبلاغ وزير الخارجية مضمون الاجتماع اليوم لكن حصيلة الليل والنهار خرجت بمزيد من التعقيد وعودة كل طرف إلى زاويته الانتخابية الحادة وبما تسرب عن أجواء لقاءات الخارجية أن باسيل رفض النسبية الكاملة فيما أعاد الرئيس ميشال عون الدفاع للمرة الثانية عن القانون التأهيلي وحث عون السياسيين على ضرورة إنجاز قانوني انتخابي قبل المهلة الأخيرة في التاسع عشر من حزيران المقبل والتاسع عشر من حزيران جاء في وجه التاسع والعشرين من أيار تاريخ الجلسة الأخيرة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب فرئيس الجمهورية ومن دون تسمية كان يقول لبري: التواريخ أصبحت عندي وإنك لم تعد اللاعب الوحيد على ساحة القوانين وكش ملك. لكن سلبيات هذا النهار كانت من نتائج اجتماع الليل المحسوم عندما دعا بري مكوناته إلى نقاش أفرغ من مضمونه فارضا الشروط المسبقة على مساره على قاعدة هذه تعليماتي واقبلوها وإذ لا يتوقع أن تبلغ مساعي الأيام المقبلة قانونها إلا عبر تفاؤل الرئيس سعد الحريري منفردا فإن الأولوية لدى حزب الله عادت الى احتساب الخطر من جهتين: إسرائيل والإرهاب ومعهما أضيف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الذي وصفه الحزب بالعدواني على لسان الشيخ نعيم قاسم فغوتيرس لم يسمع بآلاف المقاتلين من تسع وتسعين دولة دخلت في الحرب السورية وهاله أن حزب الله تدخل في سوريا ولدى غوتيرس قوة استخبارية خارقة تمكنت من الحصول على تقارير تؤكد أن الحزب شارك في القتال داخل سوريا لكأن حزب الله دخل هذا البلد سرا وما لا يمكن أن يتحمل تقرير أممي سطوره هو أن الحزب تمكن لليوم من حماية الحدود اللبنانية مع سوريا وليحزم غوتيرس تقريره هذا ويكدسه الى جانب تقارير سلفه بانكي مون وما رافقها من قلق.



=============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

أيا تكن حرارة النقاش حول قانون الانتخاب سواء وضعت على نار حامية او باردة، وايا تكن اماكن اللقاءات في بعبدا او عين التينة او الخارجية او بيت الوسط او الضاحية، فإن ما هو مؤكد الى الان ان اقتراح انشاء مجلس للشيوخ ذهب الى اللاعودة بعدما سحب رئيس المجلس النيابي نبيه بري طرحه من التداول مع حضور الخامس عشر من ايار الموعد الذي حدد فيه العمر والصلاحية، وتؤكد رئاسة المجلس ان خروج اقتراح مجلس الشيوخ من التداول لا يعني ان الاجواء ليست ايجابية مع كل الافرقاء، لا سيما ان النسبية هي موضوع البحث القائم، الرئيس الحريري بدوره تحدث من بعبدا عن ايجابيات وتقدم باتجاه الحل وكذلك فعل النائب جورج عدوان من الخارجية.

الكل اذا متفق بحسب ما تقول مصادر العاملين على خط الاتصالات للـ nbn على اشاعة اجواء التهدئة، وتتابع: "غير ان حقيقة الواقع انه وفي السباق مع المهل ما زال الاتفاق على قانون جامع يحتاج من الغالبية التعاطي بمزيد من الواقعية في الطروحات وتواضعا في قياس الاحجام، والاهم فرملة الجنوح نحو تكريس اعراف الالغاء بحق المختلفين رأيا وخيارا سياسيا". وتشير: "اذا كان المطلوب عدم قطع خيط الامل عند الناس في بداية عهد ومرحلة جديدين فهذا لا يعني الاسترسال في الدوران حول نقاط الخلاف، انما الانطلاق للبحث عن مشترك على المهلة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي، والا فإن الفراغ هو اكثر المتقدمين على سواه، وبالتالي ستكون الانتخابات واقعا مفروضا وفق قانون الستين بعد مرور الفترة الدستورية الفاصلة عن الفراغ".

فتح الدورة الاستثنائية متفق عليه، وهو امر بات محسوما، لكن ما القيمة التي ستضيفها هذه الدورة في حال استمر غياب التفاهم والاتفاق، انها مهلة الايام الخمسة والثلاثين المتبقية من عمر الحياة التشريعية، فإما تصدق مناخات الايجابية التي يعمل على اشاعتها فيسير الجميع على سكة النسبية اكثر الطروحات عدالة مهما بلغ حجم الدوائر فيها، واما يوضع الجميع امام الامتحان الصعب الذي لم تشهد البلاد مثيلا له في اشد المراحل تأزما.

ولأن في البلاد ايضا امور متقدمة على اهميتها كما قانون الانتخاب تستدعي المتابعة نظرا لحساسيتها على الواقع اللبناني وابرزها مشروع قانون العقوبات الاميركية، يغادر الليلة وفد برلماني كلفه الرئيس بري المتابعة مع السلطات الاميركية المختصة، كما يغادر وفد مصرفي للغاية نفسها علهما ينجحان في التخفيف من تداعياتها.

واليوم رفع وزير المال اقتراحا يقضي بالتجديد لحاكم مصرف لبنان ولاية جديدة، حمله الرئيس الحريري الى بعبدا حيث شكل طبقا اساسيا في الاجتماع بغية ازالة العقبات من امامه واقراره في اسرع وقت.



=============================

* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

69 عاما على نكبة فلسطين والامة المنكوبة اعجز من ان تبرئ جراحها او تنقذ اهلها فتركت فلسطين لامعائها الخاوية وسكين شبابها وبعد الشعوب المتضامنة، يواجهون الاحتلال ومشاريعه التي تلقى الزخم الجديد مع زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومهمته المرتقبة مع جل ملوك ورؤساء الامة في الرياض.

69 عاما وصوت فلسطين الجريحة ما حنن قلوب من يتملكون ويتزعمون هذه الامة، بل زادوها نكبات من اليمن الذي فتك به كوليرا العدوان جراء القتل والتدمير والحصار المعدم لابسط حاجات التغذية وسبل الطبابة، الى البحرين المنكوبة بقرارات حكامها وسياساتهم، فقطيف السعودية المذبوح اهله بعنوان الامن والمشاريع العمرانية.

69 عاما وما نجت فلسطين بل اغرقت سوريا باستكمال المشروع الصهيويني عبر ربيبه التكفيري وما نجى العراق من داعش واخوته الاعداء، اما لبناننا فنكباته من صنع اهله الذين ما اتعظوا من عبر الماضي ولا من رسائل المحيط، فأكمل سياسيوه اللعب على حافة الهاوية مع هواية احراق الفرص لترتيب البيت السياسي على اساس الوحدة الوطنية والعدالة التمثيلية حتى اصطف الجميع امام المهل المتلاشية انتخابيا ولا نضوج بعد لمساع تمهد لافق الحل سوى التأكيد ان لبنان ينتظر قانونا جديدا قبل التاسع عشر من حزيران القريب.



=============================

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمل في أن تؤسس القمم الأميركية السعودية والاميركية الخليجية والاميركية العربية الاسلامية التاريخية في المملكة لشراكة جديدة في مواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون.

هذه القمة التي سيحضرها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وهو رفض من بعبدا شيطنتها، وزرع الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. العلاقة التي باتت عنوانا لتفاهم كبير على المواضيع التي تهم البلد، بحسب قول الحريري. وهو وعد بأنه في ما يخص قانون الانتخاب باتت الأمور قريبة جدا إلى الحل، داعيا الكتل السياسية إلى رفع مصلحة البلد فوق مصلحتها.

وحرصا على مصلحة البلد رفع وزير المال علي حسن خليل إلى رئاسة مجلس الوزراء اقتراح التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لست سنوات، بالتزامن مع تعرض المصرف لمحاولة قرصنة الكترونية فاشلة وهو اتخذ اجراءات احترازية.



=============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

اليوم كان يفترض ان تنعقد الجلسة النيابية العامة في مجلس النواب بعد انتهاء شهر تعليق عمله من 13 نيسان الى 13 ايار، لكن تعليق الشهر من قبل رئيس الجمهورية اتبع بتعليق نصف شهر من رئيس مجلس النواب الذي حدد التاسع والعشرين من هذا الشهر موعدا للجلسة العامة اي قبل يومين من انتهاء العقد العادي.

وهكذا بين التعليقين يبقى القانون الجديد للانتخابات معلقا على الشروط والشروط المضادة مع تهاوي المهل الواحدة تلو الاخرى، ومع ذلك تبقى الحركة المكوكية نشطة في محاولة للايحاء بأن القانون الذي لم يبصر النور في سنوات يمكن ان يولد في ايام، علما ان الخيارات ضاقت الى اثنين احلاهما مر، اما الفراغ واما انتخابات على القانون النافذ، اي قانون الدوحة.

وهكذا سيعود العاملون على خطوط القانون الجديد الى قواعدهم سالمين ليضعوا كل الافكار والمقترحات التي صاغوها في خانة العصف الفكري او الترف الفكري او البحث الاكاديمي من تأهيلي الى نسبي الى ارثوذكسي الى لبنان دائرة انتخابية واحدة وكل طرق العصف الفكري تؤدي الى طاحونة الستين.

عصف قانون الانتخابات لم يكن وحده الهم السياسي بل ان التجديد لحاكم مصرف لبنان تنقل بين وزارة المال والسرايا الحكومية حيث ان وزير المال رفع مرسوم التجديد للحاكم.



=========================================================

أميركا تقف وراء التخطيط لاغتيال أون