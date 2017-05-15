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لمناسبة مرور 400 سنة على روحانيّة مار منصور والقديسة لويزا في العالم، نظّمت جمعيّة بنات المحبّة نشاطات متعدّدة ومتنوّعة منها “ماراتون المحبّة” شارك فيه حوالي 4000 تلميذ من 13 مدرسة من مدارس راهبات المحبة في لبنان، وذلك يوم الثلثاء 9 ايار 2017 في مدرسة القديسة لويزا عجلتون.

وتخلل الماراتون عدة عروضات ترفيهيّة وسباقات لمختلف الفئات العمريّة، وقد حاز الفائزون بالمراكز العشرة الأولى لكلّ فئة على ميداليّات استحقاقيّة.

وجاءت نتائج المراتب الثلاث الأولى لكل فئة على الشكل التالي:

99-2000-2001 ذكور:

1- جورج صفير مدرسة القديسة لويزا عجلتون.

2- جان حبيب جبور مدرسة القديسة لويزا عجلتون.

3- جو شقير مدرسة القديس يوسف ذوق مكايل.

وجاء ترتيب المدارس في المراتب الثلاث الأولى على الشكل التالي:

1- القديسة لويزا عجلتون 28 ميدالية.

2- القديس يوسف ذوق مكايل 17 ميدالية.

3- دار النور الكورة 15 ميدالية.

2006-2007 إناث:

1- يارا مسلّم مدرسة العذراء القادرة ذوق مكايل.

2- أمال منصور مدرسة دار النور الكورة.

3- سمر عيسى مدرسة القديس يوسف ذوق مكايل.

2006-2007 ذكور:

1- جواد نور الدين مدرسة السان شارل الأشرفية.

2- إبراهيم شلش مدرسة السان شارل الأشرفية.

3- كيفن سركيس مدرسة القديس يوسف ذوق مكايل.

2004-2005 إناث:

1- ريتا-ماريا صفير مدرسة القديسة لوبزا عجلتون.

2- لاريسا يوسف مدرسة دار النور الكورة.

3- كريستينا فرح مدرسة دار النور الكورة.

2004-2005 ذكور:

1- ميلاد لحود مدرسة سيدة الصخور عجلتون.

2- شربل يعقوب مدرسة سيدة الصخور عجلتون.

3- جاك الغزال مدرسة القديسة لويزا عجلتون

2002-2003 إناث:

1- كريستي عريضا مدرسة دار النور الكورة.

2- ربيكا شدياق مدرسة القديسة لويزا عجلتون.

3- بياتريس العلم مدرسة مار يوحنا برحليون.

2002-2003 ذكور:

1- سمير دوماني مدرسة المحبة زغرتا.

2- إيلي خليل مدرسة القديسة لويزا عجلتون.

3- أنطوني القاعي مدرسة القديسة لويزا عجلتون.

99-20200-2001 إناث:

1- ماتيلدا خليل مدرسة القديسة لويزا عجلتون.

2- ماريا القاعي مدرسة القديسة لويزا عجلتون.

3- أياند ضو مدرسة القديس يوسف ذوق مكايل