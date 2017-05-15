الوزير رائد خوري من دار الفتوى: سيكون هناك قانون انتخاب جديد

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء سماحته للتعارف، فهي زيارتنا الأولى له ولهذا الصرح الديني العظيم، الأجواء كانت إيجابية جدا، وتحدثنا في المواضيع السياسية في البلد، خصوصا قانون الانتخاب. وتمنّى سماحته أن يكون هناك قانون جديد للانتخاب يعكس تمثيلا حقيقيا للبنانيين، ونحن بالطبع نوافقه الرأي اذ نحن من أكثر المشجعين ليكون هناك قانون بأسرع وقت، لأنّ في كل الأحوال سيكون هناك قانون فلم التأخير؟ فلندع عجلة البلد تسير. وتطرقنا مع سماحته الى المواضيع الاقتصادية والمعيشية ومعاناة الناس في هذا الاطار، ووضعناه في أجواء الوزارة والمشاريع التي نقوم بها والتي لها علاقة بحماية المستهلك أو بالاتفاقيات الدولية".

وردّا على سؤال حول قانون الانتخاب، قال الوزير خوري:" سيكون هناك قانون انتخاب جديد، وذلك بوجود النية الواضحة لدى الزعماء والتيارات السياسية، وأنا متفائل جدا في هذا الموضوع".

وردا على سؤال عن موضوع الكهرباء قال: "هذا موضوع مهم جدا، نحن بالنتيجة جئنا إلى وزارة الطاقة وقررنا إنتاج الكهرباء عبر البواخر، ولكن نتعرّض لإطلاق النار في الإعلام، وموقفنا واضح في هذا الموضوع، والذين يطلقون النار علينا كانوا يتولّون هذا الموضوع منذ 20 عاما ولم يستطيعوا أن يؤمنوا الكهرباء للبنانيين، ونحن نؤمنها بسعر رخيص وبسرعة قياسية، فانا أرجو الرأي العام أن يتفهم هذا الموضوع، ونحن واضحون في مجلس الوزراء، رغم كل اللغط الذي نتعرض له، والنتيجة واحدة، سنأتي بالكهرباء للبنانيين، وسنأتي بها شاؤوا ذلك أم أبوا".