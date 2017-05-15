الخطيب استقبل وفد اصحاب الشاحنات: سأعرض تنفيذ القرارات المتعلقة بالكسارات على مجلس الوزراء واتمنى عدم اقفال الطرقات

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أعلن وزير البيئة طارق الخطيب أنه سيعرض مجددا على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة شكوى اصحاب الشاحنات من منع بعضهم من العمل والسماح لآخرين، وسيطرح تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء في جلسته السابقة.

وكان وزير البيئة يتحدث بعد لقائه وفدا من إتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان واستمع الى مطالبهم، حيث أكدوا له "أننا لسنا هواة قطع طرقات ولا متسلطين على الناس، وأننا مستعدون للخضوع للقانون".

ورد الخطيب متمنيا ألا "يقفل اصحاب الشاحنات الطرقات وأن يعبروا عن مطالبهم ويطالبوا بحقهم بطرق لا تضر بالناس وبحريتهم في التنقل".

بعد اللقاء قال الخطيب: "استقبلت وفدا من اصحاب الشاحنات وإستمعت الى شكواهم حيث عرضوا للاضرار الاقتصادية التي لحقت بهم، واشتكوا من بقاء الاستنسابية والانتقائية سائدة في موضوع نقل الرمول والبحص والاحجار، لجهة أن البعض يعمل والآخرين يمنع عليهم العمل. وهذا موضوع كان مجلس الوزراء وضع له حدا في جلسته السابقة، وقد وعدتهم بأن أعرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء وأنقل مطالبهم التي استمعت اليها بدقة ودخلنا في تفاصيل النقاش".

اضاف: "أوضح اصحاب الشاحنات أنهم ليسوا سببا من اسباب الاضرار بالبيئة بل هم يعملون في مقالع وكسارات، ويتعرضون اليوم من دون أن يسأل اصحاب المرامل والمقالع. وكما قلت سأعرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء وسأطرح بالتأكيد تنفيذ القرارات التي أخذتها اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء في جلسته السابقة والذي وضع حدا للانتقائية والاستنسابية والمزاجية والمحسوبيات".

ثم تحدث حسين الموسوي فشكر الخطيب على "الجهود التي يقوم بها"، آملا في أن "تترجم في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لما فيه مصلحة الناس والسائقين".