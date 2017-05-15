الصراف التقى الضباط المتقاعدين: لازالة أي اجحاف قد يلحق بهم

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استمع وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف من عدد من الضباط المتقاعدين لمطالبهم لاسيما تلك المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب. وطلب الوزير الصرّاف من الضباط المتقاعدين تقديم لائحة بهذه المطالب والكلفة التقديرية بالاعتمادات التي يجب رصدها لتحقيقها وازالة كل غبن قد يلحق بالعسكريين المتقاعدين.



واكد الصرّاف خلال اللقاء حرصه الشديد على اعطاء كل ذي حق حقه وانصاف العسكريين وازالة اي اجحاف قد يلحق بهم واعدا" بتبني هذه المطالب والدفاع عنها وصولا" الى اقرارها.



وينتظر ان يرفع المتقاعدون هذه المطالب الى وزير الدفاع في الايام المقبلة.