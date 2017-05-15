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الرئيس عون استقبل الحريري.. الرئيس الحريري: من يرغب في الدخول بيني وبين فخامة الرئيس لن يصل الى مبتغاه

15
MAY
2017
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي وضعه في اجواء مشاركته في "منتدى الدوحة" والمواضيع التي اثيرت فيه، اضافة الى آخر الاتصالات الجارية على الصعيد المحلي والمتعلقة بالجهود للتوصل الى قانون انتخابي جديد.

تصريح الرئيس الحريري

وبعد اللقاء، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال:" زرت فخامة الرئيس كي اضعه في اجواء المؤتمر الذي عقد في قطر، والاتصالات التي تحصل بالنسبة الى قانون الانتخاب وما يحصل في البلد. ونحن حريصون مع فخامته على ان يتم انجاز هذه الموضوع في اسرع وقت ممكن، وان تسود الاجواء الايجابية كي نصل الى الحل. برأيي، باتت الامور قريبة جداً الى الحل وهذا الامر يتطلب من كل الكتل السياسية ان تدرك ان مصلحة البلد اهم من مصلحتها، وان فخامة الرئيس- كما نحن- حريصون ايضاً على مصلحة المواطن، وهذا ما نعمل من اجله.

وقد ابدى رئيس الجمهورية حرصه على تقدم الامور بشكل سريع، وهو ما نعمل في سبيله حالياً، وحصل اجتماع امس بيني والرئيس نبيه بري بحضور حزب "القوات اللبنانية" ممثلة بالنائب جورج عدوان، وهناك اجتماعات تحصل اليوم وستستكمل ايضاً مساء، ونحن نعمل لانجاز مشروع قانون الانتخاب في اسرع وقت ممكن".
سئل: هل بحثتم مع فخامة الرئيس مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب؟
اجاب: لا مشكلة في هذا الامر، وعندما يحين الوقت سنتطرق اليه.
سئل: هل تم بحث مسألة الصوت التفضيلي او عدد الدوائر؟
اجاب: لا ارغب في الدخول في التفاصيل، فكل الامور يتم العمل عليها بشكل ايجابي، والكل يتفهم الآخر.
سئل: يبدو ان النسبية هي التي يتم العمل عليها اليوم...
اجاب: ان التأهيلي مطروح اصلاً وفق النسبية، وكل القوانين التي نعمل عليها تتضمن النسبية. الفكرة هي ان نعمل على مجلس الشيوخ والنسبية وكل هذه الامور، وهناك تقدم في هذا المجال، وان شاء الله نصل الى مساحة تتقاطع فيها المصالح المشتركة لكل الكتل السياسية.
سئل: في ظل الاجتماعات التي عقدت وستعقد، اين تكمن العقدة والعراقيل؟
اجاب: لا يمكنني ان افصح عن ذلك، لانه سيتسبب بمشكلة. ولكن لا نريد ان نضع اللوم على احد، فكلنا نعمل على هذا الموضوع بشكل ايجابي، وهذا هو المهم.

سئل: بالنسبة الى تمثيلك لبنان في القمة الاميركية- العربية التي تستضيفها السعودية، تم "شيطنة" الموضوع وتناقل اخبار كثيرة حوله.
اجاب: يحاول البعض "شيطنة" الامور، وزرع الخلاف بيني وبين رئيس الجمهورية. ولكن هناك قرار بيننا اننا سنبقى على تواصل واتصال مستمر وعلى تفاهم دائم، وسننجز معاً ما يمكن ان ينجز، وهذا اتفاق بيننا. وان من يرغب في الدخول بيني وفخامة الرئيس فلن يصل الى مبتغاه لان التفاهم كبير جداً على المواضيع التي تهم البلد، وخاصة ان فخامته يهمه اولاً المواطن اللبناني وهو همّنا ايضاً، ونحن حريصون على القيام بإنجازات وليس فقط الاكتفاء بالكلام. هذا الامر اتفقنا عليه معاً، اضافة الى القضاء على الفساد الذي كان سائداً وهو مستشرٍ ونحاربه كل يوم، وهو موضوع اساسي في علاقتنا.
سئل: هل هناك من معطيات حول التجديد لحاكم مصرف لبنان؟
اجاب: نحن حريصون على موضوع حاكم مصرف لبنان، وسيتم البت به ان شاء الله في اسرع وقت ممكن.
سئل: ماذا بالنسبة الى ما قاله الرئيس بري عن التخلي عن مجلس الشيوخ؟
اجاب: نحن مجموعة من الكتل السياسية، ونتحاور حول هذا الامر ونحاول الوصول الى مكان مشترك حول هذا الموضوع، وبرأيي لا يمكن لفريق سياسي وحده ان يقول انه لا يرغب في هذا الموضوع، فنحن نتكلم مع الجميع وان شاء الله نصل الى نتيجة.
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