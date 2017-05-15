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كنعان بعد لقائه مع باسيل وعدوان في الخارجية: الميثاقية دستورنا وليست رأيا سياسيا

15
MAY
2017
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بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية، وضمه الى الوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان، قال امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان " هدفنا قانون انتخاب جديد وتصحيح التمثيل، وذاهبون الى كل ما يؤمن هذا الهدف. من هنا، يمكن ان يتوقف عرض او يتقدم آخر، ونكون امام طروحات او افكار جديدة، فالهدف تصحيح خلا عمره ٢٧ عاما، ونحن والقوات اللبنانية في هذا المجال على تنسيق تام، ومنفتحون على الطروحات الموجودة امامنا، ومستعدون للذهاب بها حتى النهاية".


اضاف "الهدف كما نقول ونكرر وكما اكد فخامة رئيس الجمهورية اليوم هو قانون ميثاقي، والميثاقية هي دستورنا وليست رأيا سياسيا".


وعن تأييد طرح رئيس المجلس النيابي من عدمه قال كنعان" نحن نؤيد قانونا ميثاقيا يصحح التمثيل، وقد جرى البحث بأكثر من ٢٠ اقتراح، واليوم بحثنا في اقتراح، ولا يجوز ان نقول ككتل نيابية بأننا غير قادرين على الوصول الى اتفاق، واذا ما وصلنا الى هذه النهاية، فالسبب ليس لمصلحة لبنان ونظامنا الديموقراطي الذي يجب ان يتجدد ويمنع التمديد والفراغ".


واعتبر كنعان ان طرح انشاء مجلس الشيوخ هو تنفيذ للدستور وقد ايدنا هذا الطرح.

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