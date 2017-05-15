خاص - بالصورة: 6 اعلانات دعائية لشركات ومؤسسات لبنانية شهيرة على مواقع الكترونية للعدو..!

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وجّهت مديرة الاقتصاد والتجارة عليا عباس كتاب (عطفاً على كتاب وزارة الدفاع) الى رئيس نقابة الاعلان في لبنان السيد جورج جبور موضوعه نشر اعلانات دعائية على مواقع الكترونية للعدو يفيد بأن بعض الشركات اللبنانية تقوم بالتعاقد مع شركات متخصصة بالدعاية عبر وسائل الكترونية (الانترنت) التي بدورها تقوم بإستخدام خوادم يتواجد معظمها في الولايات المتحدة، مما يسمح بنشر دعايات لهذه الشركات اللبنانية عبر مواقع معادية.

يُذكر أن الشركات والمؤسسات الـ6 المعنية بهذا البيان هي: بنك بيروت والبلاد العربية، محمصة الرفاعي، شركة الوادي الاخضر، شركة Makhsoum، وشركة Bouyout Daroun.

وأٌرفق الكتاب ببندين عبارة عن طلب من الشركات المتخصصة بالدعاية عبر الوسائل الالكترونية.

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