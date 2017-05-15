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وزير البيئة يطلب الادعاء على مواطن إصطاد خارج أوقات فتح الموسم وعرض طرائد طيور نادرة على صندوق السيارة

15
MAY
2017
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طلب وزير البيئة طارق الخطيب من المحامي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل الادعاء على مواطن خالف قانون الصيد البري وإصطاد خارج الاوقات المسموح بها بموجب قرار افتتاح موسم الصيد.

 

واستند وزير البيئة في طلب الادعاء الى صورة منشورة على موقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها السيد يوسف ملحم يعرض طرائد طيور نادرة على صندوق السيارة،كما إستند الى القانون رقم 580 تاريخ 4\3\2004 حول نظام الصيد البري في لبنان لاسيما المادة الثامنة منه التي تنص على ما حرفيته " كما يُمنع عرض الطرائد المصطادة خارج السيارات وعلى الطرقات العامة ، وبالتالي فإن ما ارتكبه المواطن يُعد مخالفة حتى خلال فتح موسم الصيد فكيف اذا كان الصيد ممنوعاً.

 

تجدر الاشارة الى أنه عملاً بالمادة 14 من قانون الصيد " يعاقب بالحبس حتى شهر وبغرامة توازي خمسمائة الف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين وبسحب رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات كل من ضُبط :

1-  وهو يمارس الصيد خارج الموسم أو الاوقات التي يسمح الصيد فيها.

2-  محرزاً طرائد مصطادة خارج مواسم وأوقات الصيد ".

 

وعملاً بالمادة 15 " يعاقب بالحبس والغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي مطلق الاحوال بمصادرة السلاح المستعمل نهائياً وعند الاقتضاء ، بإتلاف الاجهزة والمواد والآلات والوسائل الممنوعة عملاً بأحكام هذا القانون كل من ضبط وقد إصطاد طيوراً مفيدة أو ممنوع صيدها ".

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