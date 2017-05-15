خاص - بعد مرور نحو 3 اسابيع على مقتل والده بحادث سير مروّع.. ماريو عبود يكشف للـtayya.org المفاجأة: أين القاتل؟

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بعد وفاة حنا عبود والد الاعلامي في قناة الـLBCI ماريو عبود السبت 22 نيسان 2017، إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق بلدة شامات باتجاه بلدته عين كفاع بسبب شاب طائش، أشار عبّود في اتصال مع موقع tayyar.org الى أنه وبعد مرور نحو 3 اسابيع على الحادث، لا يزال الشاب آ.ق متوارياً عن الانظار.

وتسائل عمّا اذا كان هناك أي تدخلات سياسية وضغوط قضائية سيما بعد مرور ما يقارب الشهر على الحادث دون أي نتيجة.

وكشف عبود للـtayyar.org أن أهل الشاب حضروا العزاء وقاموا بواجباتهم مستنكرين الحادث لكنهم لم يسعوا الى تسليم ابنهم لتأخذ العدالة مجراها.

وشدد الاعلامي على ثقته المطلقة بالقضاء متمنياً على الاجهزة الامنية الإسراع في الإجراءات القانونية وملاحقة المتسبب في وفاة والده ليس من أجل قطع الرقاب بل من أجل احترام أرواح الذين قضوا حتى لا بيقى المواطن اللبناني مشروع "قتيل" على طرقات لبنان!