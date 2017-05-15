بعد الطقس الحار في لبنان.. إليكم المفاجأة في الأيّام المقبلة!

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أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عن إنحسار تدريجي لموجة الحر بدءًا من يوم غد الثلاثاء بحيث تنخفض درجات الحرارة تدريجياً، ليصبح الانخفاض واضحاً يوم الجمعة، مع احتمال امطار متفرقة وتستمر الاجواء ربيعية حتى الثلاثاء المقبل. وذلك، في حين من المتوقع عودة موجة الحر في 24/ 5/ 2017.

أمّا في تفاصيل طقس الأيام المقبلة بحسب ما أفادت مصلحة الأبحاث، فجاء الآتي:

*اليوم الاثنين: طقس صيفي مع انخفاض درجات الحرارة الى 31 درجة.

* الثلاثاء 16/ 5/ 2017: طقس صيفي مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 29 درجة.

* الاربعاء 17/ 5/ 2017: طقس صيفي مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 28 درجة - رياح جنوبية غربية قوية - البحر هائج - احتمال امطار متفرقة ليلاً.

* الخميس 18/ 5/ 2017: طقس صيفي مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 27 درجة - رياح جنوبية غربية قوية - البحر هائج.

* الجمعة 19/ 5/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض واضح على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها تصل الى حدود 23 درجة برودة ليلاً - احتمال امطار متفرقة - رياح جنوبية غربية قوية - البحر هائج.

* السبت 20/ 5/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصل الى حدود 22 درجة - رياح جنوبية غربية قوية - البحر هائج - احتمال امطار متفرقة.

* الاحد 21/ 5/ 2017: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة - رياح جنوبية غربية قوية - البحر هائج - احتمال امطار متفرقة.

* الاثنين 22/ 5/ 2017: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة - رياح جنوبية غربية قوية - البحر هائج - احتمال ضئيل لامطار متفرقة.

* الثلاثاء 23/ 5/ 2017: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة - رياح جنوبية غربية قوية - البحر هائج - احتمال ضئيل لامطار متفرقة.