عناوين الصحف ليوم الاثنين 15 أيار 2017

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الأخبار

الجنوب يواجه عدوان المخدّرات

البناء

ترامب يؤجّل نقل السفارة للقدس... وأردوغان يلاقي حرب داعش بحرب النصرة

الجيش السوري في القابون بعد تشرين وبرزة... ويُجهض حملة الجنوب في البادية

بري والحريري لقانون توافقي ودورة استثنائية... نسبية وصوت تفضيلي في القضاء

الجمهورية

اشتباك برّي - باسيل في ذروته

الديار

لقاء عين التينة بين الفشل الممنوع والاتفاق الصعب

بري يستخدم «مطرقته» في الكونغرس : إياكم والاستقرار

المستقبل

الحريري من الدوحة: لبنان لا يستطيع مواجهة ملف النازحين منفرداً

النسبية «الى الأمام» ومجلس الشيوخ «لمزيد من البحث»

اللواء

برّي يرفض ملاحظات باسيل: جلسة التمديد في 29 أيّار

L'Orient-Le Jour

Emmanuel Macron, l’héritier malgré lui

The Daily Star

Vote law defies breakthrough attempt