أسرار الصحف ليوم الاثنين 15 أيار 2017

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أسرار - الجمهورية

سألت جهات سياسية لماذا اقتطع حساب الموازنة مبلغ 13 مليار ليرة لمؤسسة عامة متوقفة عن العمل منذ عقود؟

يتلقّى مسؤول كبير نصائح من بعض المحيطين به تدعوه الى تليين الموقف من مسألة حسّاسة لأن الأجواء في البلد تؤشر الى سلبيات حتمية في ظل الأداء الحالي.

زار مسؤول مالي واشنطن الأسبوع الماضي من دون إعلام ولا إعلان.

يقال - المستقبل

يُقال- إن تدقيقاً يجري في عدد ناخبي بعض الأقضية المسيحية لمعرفة الأقضية الأكثر حجماً لنقل مقاعد مارونية إليها في حال تم اللجوء الى هذا الخيار كمخرج لقانون الانتخابات.