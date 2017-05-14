لا جلسة التشريعية غداً ولا قانون انتخاب

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مقدمة نشرة الأخبار المسائية - الأحد 14 أيار 2017

كما بات معلوماً، ومن دون الاعلان عن ارجائها لن تنعقد الجلسة التشريعية غداً.

واذا كانت ابوابُ ساحة النجمة مغلقةً، حتى اشعار قانون انتخاب جديد، فإن ابوابَ النقاشات الجدّية حول هذا القانون مُشرَّعةٌ على مصراعيها، ومن محطاتها، اللقاء المرتقب هذا المساء في عين التينة. في الوقت الذي شهِدت الساعات الماضية حركةَ اتصالات ولقاءاتٍ بقيت بعيدة من الاعلام، تَداولتْ في صيغة النسبية مع الدوائر المتوسطة ومجلس الشيوخ.

ووفق معلومات الotv، فالتنسيق تام ويومي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول قانون الانتخاب الذي سيبقى الحاضر الأبرز حتى موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي في العشرين من حزيران المقبل.

واذا كان العقدُ العادي للمجلس النيابي، ينتهي نهاية أيار الحالي، فإن قرارَ فتح الدورة الاستثنائية يعود لرئيس الجمهورية وفقاً للمعطيات في حينه، لاسيما اذا ما كانت هذه الخطوة ستسهّل اقرار القانون المُنتظر، بما أن الرئيس ملتزمٌ بقسمه والدستور وارادة اللبنانيين باقرار قانون انتخاب يؤمّن صحة التمثيل.