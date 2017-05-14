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فخامة الرئيس عزى آل شريف...وبندقية هدية لاستبدال العادات القديمة

14
MAY
2017
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عزّى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممثلاً بالنائب السابق سليم عون، آل شريف بوفاة عميدهم الأستاذ كمال صادق شريف في بلدة اليمونة،و كان في إستقباله أبناء الفقيد و اهالي البلدة تقدمهم إبن شقيق الراحل الفنان معين شريف و رئيس البلدية طلال شريف و مخاتيرها و وجهاء البلدة.

في المناسبة قدَّم الاهالي بندقية حربية للنائب عون بصفته ممثلاً رئيس الجمهورية لاستبدال العادات القديمة المتمثلة بإطلاق النار لتحية الوافدين الى العزاء، في رسالة ضد اطلاق النار العشوائي الذي جنى أكثر من ضحية في الفترة الأخيرة، وكانت كلمة لرئيس البلدية شكر فيها فخامة الرئيس على مواساته العائلة في مصابها الكبير بوفاة عميدها الذي كان له محطات وطنية بارزة، جسد من خلالها مفهوم العيش المشترك و التلاقي بين كل ابناء الوطن.

بدوره شكر النائب عون ابناء اليمونة على لفتتهم الكريمة،متمنياً ان تكون وجهة السلاح و الرصاص دائماً الى حيث العدو و في خدمة الشرعية، و تمنى ان تبقى هذه الروح الوطنية الأصيلة والتي عمل من أجلها الراحل في حياته متجذرة في نفوس كل اللبنانيين،و في الختام شكر الفنان معين شريف فخامته و النائب عون على هذه اللفتة الكريمة

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