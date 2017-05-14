"فلتقر محكمة الجرائم المالية لنعرف من هو الفاسد بالحقائق لا الاتهامات" - كنعان: السياسة عطّلت الكهرباء والقرار لمجلس الوزراء والتنسيق مستمر مع القوات

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أكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان أن مهلة انتاج قانون انتخاب جديد قائمة ومستمرة حتى اللحظة الاخيرة وهدف الحركة القائمة الوصول الى نتيجة، مشيراً الى أنه ومع استمرار فكرة الطرح التأهيلي، فقد حصل تبادل افكار في الفترة الأخيرة حول اقتراح النسبية على اساس الدوائر المتوسطة مع مجلس الشيوخ.



واعتبر كنعان في حديث للmtv ان "ارادة الرئيس ميشال عون واضحة وجازمة وحاسمة لناحية احترام قسمه والدستور وارادة اللبنانيين بقانون جديد، والذي هو الممر الالزامي للانتخابات النيابية".



وعن العلاقة بين التيار والقوات قال كنعان "هناك تنسيق تام بين الجانبين، وبشكل يومي ومستمر، حول قانون الانتخاب مع الزميل جورج عدوان، كما ان هناك تواصل بشكل عام مع الوزير ملحم الرياشي"، مشدداً على أن "التواصل غير منقطع مع معراب والدكتور سمير جعجع، وليست كل الاتصالات علنية".



واشار كنعان الى أن "هناك الكثير من الافكار المشتركة في ما يتعلّق بقانون الانتخاب ومجلس الشيوخ، وهناك فرصة جدّية للوصول الى نتيجة" وقال "لا اؤمن بالعرقلة التقنية لقانون الانتخاب، واتمنى عدم وجود عرقلة سياسية له، لاسيما أن الستين لم يعد وارداً والتمديد لم يعد ممكناً، وطالما ان احداً لا يريد الفراغ، فنحن ملزمون بالقانون الجديد، والمرحلة الفاصلة عن انتهاء ولاية المجلس، ستكشف كل النيات بين من يريد قانوناً جديداً ومن لا يريد ذلك".



واعتبر كنعان أن "ليس من مصلحة احد عدم اقرار قانون انتخاب جديد والذهاب الى الفراغ، خصوصاً ان التمديد اسقط بفعل قرار الرئيس باقفال المجلس وموقف رئيس الحكومة لاحقاً بعدم المشاركة بجلسة التمديد،واسقط الستين ايضاً بقرار الرئيس عدم دعوة الهيئات الناخبة واحترام الدستور، وبات اليوم قانون الانتخاب ممراً الزامياً للانتخابات النيابية ومنع الفراغ"، وقال "اذا سقط عرض، سيكون هناك محاولات جديدة، حتى الوصول الى انتاج قانون جديد يصحح التمثيل ويعزز الشراكة الوطنية. وقبل حصول اتفاق نهائي على قانون انتخاب فكل الصيغ مطروحة".



واذ أكد كنعان أن "مطلبنا دستوري وميثاقي يقوم على التمثيل الصحيح لجميع مكونات المجتمع"، شدد على أن "رئيس الجمهورية يمارس وطنياً والميثاقية لا تعني الطائفية بل تعزز العيش المشترك"، وقال "ما من قانون انتخاب طائفي اذا كان هدفه تمثيل المجتمعـ بل هناك ممارسة طائفية".

ورداً على سؤال اوضح كنعان " اننا لم نقل يوماً اننا سنتخطى الميثاقية في مجلس الوزراء، بل اننا ملتزمون مبدئياً بما ينص عليه الدستور في المادة 65 لناحية التصويت"، وقال "نطالب شركاءنا بالوطن بالاحتكام الى الديموقراطية في اقرار قانون الانتخاب، لان استخدام شعار التوافق لفرض امر واقع ما، مسألة غير سليمة. ونحن نخشى من استخدام التوافق شماعة، لابقاء الخلل وعدم اقرار قانون انتخاب جديد".



ورداً على سؤال عن العلاقة بين بعبدا وعين التينة قال كنعان "لا شيء مكسوراً ولا يمكن اصلاحه، ولا احد يريد الوصول الى المهوار، ولا بدّ من تغليب المصلحة الوطنية التي تقول بقانون جديد. والوقت يمر ويجب التعاطي بايجابية مع النقاشات، وهناك تقدّم يجب البناء عليه".

وهل العهد مستهدفاً قال كنعان "الايام ستكشف كل شيء واذا كان العهد مستهدفاً سيظهر ذلك واذا لم يكن كذلك فالوصول الى نتائج ممكن".

وهل من دورة استثنائية قال " اذا اردنا التشريع واقرار قانون انتخاب جديد والموازنة، فهناك حاجة لذلك، ولكن القرار يعود لرئيس الجمهورية وفقاً للمعطيات في حينه".



وعما اثير حول الكهرباء قال كنعان "المادة 17 من قانون انشاء التفتيش المركزي تستثني المؤسسات العامة والبلديات من ادارة المناقصات. والقرار النهائي بملف الكهرباء هو في مجلس الوزراء، ووزير الطاقة لم يخالف القرارات المتخذة التي يمكن للحكومة تعديلها".

وعن موقف الاشتراكي من الكهرباء قال "هناك واقع سياسي معيّن بين التيار والاشتراكي يدفع بالنائب وليد جنبلاط الى تكبير واثارة بعض المسائل".



واشار كنعان الى أن طرح القوات من دفتر الشروط جدير بالبحث "ولا ينطلقون من خلفية سياسية وسيكون هناك لقاء تشاوري بيينا في اليومين المقبلين"، مؤكداً أن "المصالحة الاستراتيجية بين القوات والتيار ستبقى وتتطور ولا عودة فيها الى الوراء لا بسبب كهرباء او غيرها".



واشار كنعان الى أن "كلفة البواخر على اربع سنوات هي 1878 مليار ليرة وكل ما يثار غير ذلك غير صحيح، فمن اين اتوا بال4 مليار دولار ؟" وقال "فلتقر المحكمة الخاصة بالجرائم المالية لنعرف من هو الفاسد في البلاد بالحقائق لا الاتهامات".



اضاف " لقد تمت عرقلة خطة الكهرباء في السابق على خلفية الصراع السياسي ولا يجب تحكيم الخلافات اليوم على حساب مصلحة الناس وعلى ما يبدو هناك مصلحة سياسية بعرقلة اي مشروع يقوم به التيار الوطني الحر لمنعه من الانجاز".