هل قلّدتها فعلاً؟

A + A -







أشار مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بالانترنت إلى وجود تشابه في ملابس عقيلتي الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب و الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل تنصيب كل منهما.

لقد ظهرت ميلانا زوجة الرئيس الأمريكي في حفل تنصيب زوجها دونالد ترامب ، بثوب أزرق سماوي فاتح اللون فيما ظهرت بريجيت ماكرون في طقم أزرق سماوي.

وقالت إحدى المستخدمات في تعليق لها:" ميلانا ترامب و إيمانويل ماكرون: نفس اللون خلال التنصيب". ولاحظ بعض المستخدمين أيضا أن ثياب السيدتين ترامب وماكرون تذكر بثياب الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.