مفتي سوريا: كل الحشود العسكرية الأردنية على حدود سوريا لن تخيفنا

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لفت مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون إلى أن “كل الحشود العسكرية الأردنية على حدود سوريا الجنوبية لن تخيف أحدا وسترتد مهزومة”، داعيا الجميع إلى “الصلح والمصالحة وإنهاء الحرب”.



وأشار إلى ان “كل الجمهرات والحشود العسكرية في الأردن على حدود سوريا الجنوبية لم ولن تخيفنا وسترتد على أعقابها مهزومة مدحورة على أيدي أبطال الجيش العربي السوري والشرفاء”، لافتاً إلى أن “يدنا ممدودة للصلح والتصالح وإنهاء الحرب وإعادة الإعمار”.



ودعا حسون المسلحين إلى “إلقاء السلاح وتسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن وإلى إنهاء العنف وسفك الدماء والوقوف إلى جانب أهلهم ووطنهم بالدفاع عن الأرض والسيادة السورية ووحدة التراب السوري”.