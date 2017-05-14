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الكوليرا يفتك باليمن

14
MAY
2017
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كشف مسؤول العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك استيلهارت أن عدد الحالات التي توفت بسبب الكوليرا 115حالة حتى الآن، فيما أصيبت أكثر 8500 حالة بالوباء في 14 محافظة يمنية منذ 27 نيسان/ أبريل حتى 13أيار/ مايو الحالي.

وإذّ أعلن في مؤتمر صحفي في العاصمة اليمنية صنعاء أن الحرب خلفّت 8 آلاف قتيلاً و40 ألف جريحاً خلال عامين، حذّر استيلهارت من أن الوضع خطر جداً في مستشفى السبعين وقد أصبح مليئاً بحالات الكوليرا يوجد في السرير الواحد 4 مرضى.

وقال المسؤول الأممي أنه "نظراً لخطورة الوضع في اليمن فقد قررت اللجنة الدولية توسيع عملها بحسب الحاجة، وأنه سيتم إمداد الغذاء إلى مدينة تعز في كل المناطق التي تقع تحت سيطرة الطرفين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن "الاختبارات أكدت انتشاراً كبيراً للعدوى في 10 محافظات يمنية، في ظلّ تعطل أكثر من نصف المنشآت الصحية في البلاد عن العمل، إضافة إلى نقص المياه النظيفة لأكثر من ثلثي عدد السكان".

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