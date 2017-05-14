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من استضاف مبارك في أوّل لقاء له بعد خروجه من السجن؟

14
MAY
2017
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في أول ظهور علني له بعد خروجه من السجن، استقبل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، نائب رئيس البرلمان الكويتي السابق مبارك الخرينج، بمنزله شرقي القاهرة، وسط ابتسامات لافتة.


وقال الخرينج، يوم السبت، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “تشرفت بلقاء الرئيس السابق حسني مبارك”، مرفقًا صورتين له مع مبارك، إحداهما يقف مبارك فيها، وثانية تظهر ابتساماته مع ضيفه.


وذكر حساب “إعلامية مبارك الخرينج” أن اللقاء كان في القاهرة، وبث مقطع فيديو لمدة ثوانٍ قليلة يظهر فيه مبارك ونجله جمال، والخرينج يتبادلان الحديث والابتسامات.


كما نقل الحساب صوراً أخرى ظهر فيها فهد نجل الخرينج مع مبارك ونجله، حملت طابعًا وديًا بينهم.


وتناقلت عشرات الحسابات عبر “تويتر”، صور مبارك والخرينج، مشيرة إلى أنه تم بمنزل الأول بمصر الجديدة شرقي القاهرة.


ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من حقيقة الصور والمعلومات الواردة، في وقت اعتادت أسرة مبارك التكتم باستمرار على تفاصيل تحركاته وسط ابتعاده تمامًا عن الإعلام.


وهذا هو أول ظهور لمبارك منذ خروجه في 24 آذار الماضي من مشفاه جنوبي القاهرة عائدًا إلى منزله بمصر الجديدة “طليقًا” لأول مرة منذ نحو 6 سنوات عقب توقيفه على ذمة قضايا في نيسان 2011.


ومطلع الشهر ذاته، برأت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) مبارك نهائيًا من تهمة قتل متظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني 2011.

Reuters
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