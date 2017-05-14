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من أين اشترى ماكرون بذلة التنصيب؟

14
MAY
2017
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يعيش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد 14 أيار، أحد أهم الأيام في حياته، مع تسلّمه الرئاسة من سلفه فرنسوا هولاند ليصبح رسمياً رئيس الجمهورية الفرنسية. وقد اختار في هذه المناسبة بذلة اشتراها من أحد الخياطين في باريس.

وبدت زوجته أنيقة ومتألقة في “تايور” باللون الأزرق السماوي استعارته من دار “لوي فويتون”، وقد صمّمه خصيصاً لها المصمم نيكولاس غيسكييري.

بعد الفضائح التي طاردت فرنسوا فيون خلال الحملة الرئاسية على خلفية البذلات الفاخرة التي قُدِّمت إليه، اشترى الرئيس الجديد بذلته بنفسه من خياط باريسي. فقد توجّه ماكرون إلى منطقة سانتييه، في الدائرة الثانية في باريس، لدى “جوناس أند سي”، في شارع أبوكير. وبحسب ما أدلت به المتحدثة باسمه، لورنس حاييم، كلّفته البذلة 450 أورو، وهو مبلغ مقبول جداً ثمناً لبذلة ارتداها في أحد أهم الأيام في حياته، وفق ما ذكرت صحيفة “غالا”.

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