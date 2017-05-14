الساحلي: حزب الله مستعد للبحث في قانون نسبي على أساس دوائر عدة

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ناشد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي جميع الفرقاء اللبنانيين أن “ينزلوا عن عروشهم، وأن يتنازلوا من أجل مصلحة البلد، كما أن على الجميع أن يفهم بأنه علينا الإتفاق على قانون إنتخابي حتى ولو اضطررنا لتمديد تقني لأشهر من أجل التوصل إلى إقرار قانون انتخابي جديد”.



وخلال حفل نظمه “حزب الله” في حسينية بلدة تمنين الفوقا، بمناسبة 15 شعبان، أكد أن “القانون الإنتخابي الذي ينال الأكثرية هو قانون النسبية، وحزب الله كان مع قانون نسبي على أساس لبنان دائرة واحدة، واليوم مستعد للبحث في قانون نسبي على أساس دوائر عدة”، مشددا على أن “لا مصلحة لأحد في انتقاد المقاومة التي لم تفكر طائفيا أو مذهبيا في يوم من الإيام، وها هي المقاومة اليوم، تسلم للجيش اللبناني الحدود في السلسلة الشرقية التي حاول العدو التكفيري أن يدنسها”.



واعتبر الساحلي أن “هذه المقاومة جاءت كرد فعل على الإحتلال الصهيوني وكرد فعل على الإرهاب في سوريا الذي حاول النيل من كل لبنان”.