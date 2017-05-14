living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من بينها علاقة الشاشات بالنظر.. سبع معلومات طبية خاطئة

14
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



عادة ما نأخذ بعض المقولات الطبية الشائعة كأمور مسلم بها ونظن أنها حقائق علمية مؤكدة، لكن في الواقع هي ليست كذلك على الإطلاق.

وأورد موقع Brito.co مجموعة من الاعتقادات الخاطئة استنادا إلى نتائج استطلاع أجري على ألفي شخص.

الشاشات الإلكترونية والنظر

الجلوس بشكل قريب من الشاشات الإلكترونية بشكل عام مضر لأنه يسبب إجهادا للعين، لكن هذا الأمر لن يدمر نظرك كما يعتقد البعض.

هل الجزر يقوي النظر؟

بالطبع سمعت بالمقولة الشهيرة التي تقول إن "الجزر يقوي النظر" في محاولة لإقناعك بتناول الطعام حين كنت طفلا. الجزر مفيد للعين بسب الفيتامينات الموجودة فيه والتي يمكن الحصول عليها من تناول أطعمة أخرى، لكن لا يوجد ما يؤكد أنه يساعد على تحسين النظر.

وترجع بعض المصادر مصدر هذه الخرافة إلى الحرب العالمية الثانية، حين طور البريطانيون أجهزة رادار لتتبع الطائرات الألمانية. وفي محاولة لإخفاء هذا السر، كانوا يروجون شائعة أن الجزر هو الذي يساعدهم على كشفها.

تخزين الأدوية في دورات المياه أو في المطابخ

هذان هما المكانان المفضلان في غالبية بيوتنا لتخزين الأدوية. وفي الواقع قد تؤدي هذه العادة إلى فساد الأدوية، لأن هذه المناطق عادة تكون رطبة، ومن الأفضل تخزين الأدوية في مكان جاف بعيدا عن الحرارة والضوء المباشر.

تفجير حبوب الجسم

تفجير بثرة أو حبة في الجسم بواسطة الأصابع ليس مقززا فحسب، لكنه أيضا غير مفيد، حسب أطباء الأمراض الجلدية. ويجب عليك استخدام أدوات طبية للتخلص منها، لأن استخدام الأصابع لا يوزع الضغط على المنطقة بكاملها ما يسبب الالتهاب والندوب وربما الإصابة بعدوى.

تقليل السعرات لإنقاص الوزن؟

نعم تقليل عدد السعرات الحرارية ينقص الوزن، لكنه يؤدي إلى تجويع الجسم، وهذا ليس مفيدا على الإطلاق. والأفضل هو تغيير مكونات السعرات الحرارية التي تستهلكها بزيادة نسبة البروتينات وتقليل الكربوهيدرات والسكر.

مكان الإبداع والمنطق في المخ

حوالي 70 في المئة من الذين استطلعت آراؤهم يعتقدون أن الجانب الأيمن من المخ مسؤول عن الإبداع، بينما يتولى الجانب الأيسر الأنشطة التي تتعلق بالمنطق. وواقعيا، لا يوجد دليل علمي على هذا الاعتقاد، فممارسة هواية الرسم على سبيل المثال لا تعني عدم استخدام الجانب الأيسر من المخ، والأمر ذاته ينطبق على القيام بعمليات حسابية، فهو لا يعني أنك لا تستخدم الجزء الأيمن من المخ.

البروبايوتيك (البكتيريا الحميدة) تساعد على حل مشكلات الهضم؟

هل كنت تعاني من مشكلات في الهضم، وتناولت نوعا من أنواع البروبايوتيك لحل هذه المشكلة، وشعرت بتحسن؟ أنت تتوهم ذلك. فالبروبايوتيك لا تعالج مشكلات الهضم، وما حدث هو أمر يشبه تأثير العلاج الوهمي.

الحرة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout