من بينها علاقة الشاشات بالنظر.. سبع معلومات طبية خاطئة

A + A -





عادة ما نأخذ بعض المقولات الطبية الشائعة كأمور مسلم بها ونظن أنها حقائق علمية مؤكدة، لكن في الواقع هي ليست كذلك على الإطلاق.

وأورد موقع Brito.co مجموعة من الاعتقادات الخاطئة استنادا إلى نتائج استطلاع أجري على ألفي شخص.

الشاشات الإلكترونية والنظر

الجلوس بشكل قريب من الشاشات الإلكترونية بشكل عام مضر لأنه يسبب إجهادا للعين، لكن هذا الأمر لن يدمر نظرك كما يعتقد البعض.

هل الجزر يقوي النظر؟

بالطبع سمعت بالمقولة الشهيرة التي تقول إن "الجزر يقوي النظر" في محاولة لإقناعك بتناول الطعام حين كنت طفلا. الجزر مفيد للعين بسب الفيتامينات الموجودة فيه والتي يمكن الحصول عليها من تناول أطعمة أخرى، لكن لا يوجد ما يؤكد أنه يساعد على تحسين النظر.

وترجع بعض المصادر مصدر هذه الخرافة إلى الحرب العالمية الثانية، حين طور البريطانيون أجهزة رادار لتتبع الطائرات الألمانية. وفي محاولة لإخفاء هذا السر، كانوا يروجون شائعة أن الجزر هو الذي يساعدهم على كشفها.

تخزين الأدوية في دورات المياه أو في المطابخ

هذان هما المكانان المفضلان في غالبية بيوتنا لتخزين الأدوية. وفي الواقع قد تؤدي هذه العادة إلى فساد الأدوية، لأن هذه المناطق عادة تكون رطبة، ومن الأفضل تخزين الأدوية في مكان جاف بعيدا عن الحرارة والضوء المباشر.

تفجير حبوب الجسم

تفجير بثرة أو حبة في الجسم بواسطة الأصابع ليس مقززا فحسب، لكنه أيضا غير مفيد، حسب أطباء الأمراض الجلدية. ويجب عليك استخدام أدوات طبية للتخلص منها، لأن استخدام الأصابع لا يوزع الضغط على المنطقة بكاملها ما يسبب الالتهاب والندوب وربما الإصابة بعدوى.

تقليل السعرات لإنقاص الوزن؟

نعم تقليل عدد السعرات الحرارية ينقص الوزن، لكنه يؤدي إلى تجويع الجسم، وهذا ليس مفيدا على الإطلاق. والأفضل هو تغيير مكونات السعرات الحرارية التي تستهلكها بزيادة نسبة البروتينات وتقليل الكربوهيدرات والسكر.

مكان الإبداع والمنطق في المخ

حوالي 70 في المئة من الذين استطلعت آراؤهم يعتقدون أن الجانب الأيمن من المخ مسؤول عن الإبداع، بينما يتولى الجانب الأيسر الأنشطة التي تتعلق بالمنطق. وواقعيا، لا يوجد دليل علمي على هذا الاعتقاد، فممارسة هواية الرسم على سبيل المثال لا تعني عدم استخدام الجانب الأيسر من المخ، والأمر ذاته ينطبق على القيام بعمليات حسابية، فهو لا يعني أنك لا تستخدم الجزء الأيمن من المخ.

البروبايوتيك (البكتيريا الحميدة) تساعد على حل مشكلات الهضم؟

هل كنت تعاني من مشكلات في الهضم، وتناولت نوعا من أنواع البروبايوتيك لحل هذه المشكلة، وشعرت بتحسن؟ أنت تتوهم ذلك. فالبروبايوتيك لا تعالج مشكلات الهضم، وما حدث هو أمر يشبه تأثير العلاج الوهمي.