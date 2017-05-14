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آيباد برو 10.5 ومساعد منزلي جديد آبل

14
MAY
2017
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يتوقع محللون أن تطلق آبل ثلاثة طرازات من حاسبها اللوحي آيباد، على أن يقدم أحدها شاشة بقياس 10.5 بوصة. وذلك خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بآبل WWDC 2017 القادم والمقرر انعقاده خلال المدة بين 5 و 9 حزيران/يونيو المقبل بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال محلل معروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بشؤون آبل إن الطرز الجديدة سوف تأتي في ثلاثة مقاسات، هي: 12.9 بوصة، و 10 أو 10.5 بوصة، و 9.7 بوصات، على أن يكون طراز 12.9 بوصة الجيل الثاني من حاسبها الحالي “آيباد برو 12.9″، بينما سيكون طراز 10-10.5 بوصة طرازًا عالي المواصفات مع تصميم ضيق الحواف، أما طراز 9.7 بوصات فسيكون خيارًا منخفض التكلفة.وكان كو قد قال منتصف شهر آب/أغسطس الماضي إن الشركة ستطلق في عام 2017 حاسبين من سلسلة آيباد برو، الأول بقياس 12.9 بوصة، والآخر جديد كليًا بقياس 10.5 بوصة، إضافة إلى حاسب “منخفض التكلفة” بقياس 9.7 بوصات من سلسلة آيباد القياسية.

يُذكر أن كو كان قد قال سابقًا إن طرازي 12.9 و 10-10.5 بوصة سيضمان معالجًا من نوع “أي10إكس” A10X من إنتاج شركة “تي إس إم سي” TSMC التايوانية، بينما سيضم طراز 9.7 بوصات معالجًا من نوع “أي9″ A9 من إنتاج شركة سامسونج الكورية الجنوبية.

وفي تقرير موقع ماك رومرز، قال كو إنه، إلى جانب الإعلانات الجديدة المتعلقة بالإصدارات التالية من أنظمة iOS، و macOS، و watchOS، و tvOS، يتوقع أن تعلن عن منتجات جديدة.

وأضاف كو أنه يتوقع بنسبة تصل إلى 70% أن تعلن آبل خلال مؤتمر WWDC عن حاسب آيباد برو بقياس 10.5 بوصة، وذلك استنادًا إلى توقيت تكثيف الإنتاج، الذي يرى أنه يحدث نهاية الربع الثاني الحالي.

ولأول مرة، قال كو إنه يتوقع، بنسبة تزيد عن 50%، أن تعلن الشركة خلال الحدث أيضًا عن مساعد منزلي يدمج المساعد الرقمي سيري، على أن يأتي هذا المساعد مع شاشة لمسية، وذلك على غرار “إيكو شو”، الذي أعلنت عنه شركة أمازون قبل أيام.

ويُعتقد أنه في حال كانت الغاية من إطلاق الحاسب آيباد برو 10.5 بوصة هي ترويجه في “الأسواق التجارية والتعليمية”، فإن ذلك سينفع آبل، إذ أظهرت تقارير حديثة أن مبيعات آيباد، رغم انخفاضها إجمالًا، إلا أنها تشهد ارتفاعًا من قبل الشركات والحكومات.

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