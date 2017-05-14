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إيمانويل ماكرون يصبح رسميا ثامن رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة

14
MAY
2017
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  علاوة مزياني-


تسلم الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون الأحد، رسميا مهامه إثر مراسم أقيمت في قصر الإليزيه لتسلم السلطة من سلفه فرانسوا هولاند، ليصبح بذلك رسميا ثامن رئيس للجمهورية الخامسة (التي أسسها الجنرال ديغول في 1958).

تولى إيمانويل ماكرون (39 عاما) صباح الأحد رسميا مهامه رئيسا لفرنسا خلفا للرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، ليصبح ثامن شخص يتولى الرئاسة في تاريخ الجمهورية الخامسة التي أسسها الجنرال شارل ديغول في 1958.

وأقيمت مراسم تسلم وتسليم السلطة في قصر الإليزيه بحضور كبار المسؤولين في الدولة وحشد من الضيوف. وقال ماكرون في كلمة ألقاها عقب تنصيبه من قبل رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس إنه سيسعى لإعادة "ثقة البلاد بنفسها" مشيرا إلى أن "البلاد بحاجة إلى التغلب على سنوات من الانقسامات الداخلية".

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