بالفيديو والصور.. ظهور كائن "غامض" في إندونيسيا!

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هل هو نوع من الحبار العملاق؟ أم حوت ضخم؟ سؤال حير المحققين الذين يفحصون جثة هائلة طولها 22 مترا، وُجدت على ضفاف هواموال في إندونيسيا.

وجذبت هذه الجثة الغامضة هائلة الحجم حشدا متحمسا لمعرفة أصلها، حيث بدت لهم شبيهة بالحوت، أو بنوع من الرخويات البحرية الضخمة.

وتمكن، باتاسيوا كومبانغ أمالاتو، من الاقتراب من الجثة الغريبة الشكل، للقيام بالتصوير، حيث نشر الصور على فيسبوك، وعلق بالقول "إن بقايا الذبيحة تعود لحوت ضخم على ما يبدو".

ونشر البعض الآخر صورا للجثة الضخمة على الإنترنت، مع اعتقادهم بأنها نوع من الحبار، ولكن بسبب تحلل الجثة جزئيا، فإن من الصعب تحديد أصلها.

وقال ناصرول لاتولانيت، من مكتب إدارة الموارد البحرية والساحلية: "سوف نأخذ عينات اللحوم من أجل فحصها في المختبر، وذلك للتأكد من نوع الحيوان".

ويعتقد المحقق أن هذا المخلوق الضخم هو جثة حوت، قائلا إنه كبير جدا ولا يمكن أن يكون نوعا من الحبار، الذي قد يصل طوله إلى حوالي 5 أمتار.