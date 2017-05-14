هكذا ستتغيّر حال الطقس في الساعات المقبلة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة. وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر حاليا على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر بكتل هوائية معتدلة اعتبارا من يوم غد الاثنين.
- الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم الأحد: مشمس، مع ارتفاع بدرجات الحرارة (تتخطى معدلاتها الموسمية)، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ورياح ناشطة أحيانا.
الإثنين: قليل الغيوم، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
الثلاثاء: قليل الغيوم، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 31 درجة. فوق الجبال من 16 الى 29 درجة. في الارز من 12 الى 24 درجة. في الداخل 15 الى 31 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.
- الانقشاع: جيد الى متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25°م.
- الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05,38 ساعة غروب الشمس: 19,32.