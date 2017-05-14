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هكذا ستتغيّر حال الطقس في الساعات المقبلة

14
MAY
2017
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر حاليا على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر بكتل هوائية معتدلة اعتبارا من يوم غد الاثنين.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: مشمس، مع ارتفاع بدرجات الحرارة (تتخطى معدلاتها الموسمية)، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ورياح ناشطة أحيانا.

الإثنين: قليل الغيوم، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 31 درجة. فوق الجبال من 16 الى 29 درجة. في الارز من 12 الى 24 درجة. في الداخل 15 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

- الانقشاع: جيد الى متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25°م.

- الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,38 ساعة غروب الشمس: 19,32.

وطنية
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