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القوات السورية تزحف شرق حلب وتصل لأبواب مسكنة

14
MAY
2017
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تقدمت القوات السورية على مساحات واسعة تخضع لتنظيم “الدولة الإسلامية” شرق مدينة حلب، لتسيطر على مطار الجراح العسكري، وتصل لأبواب بلدة مسكنة “الاستراتيجية”.

وعرضت وسائل إعلام سورية، السبت 13 أيار، صورًا تظهر دخول عناصر من الجيش السوري إلى مطار الجراح العسكري (كشيش)، واعتلائهم الطائرات الحربية الموجودة فيه، وذلك بعد السيطرة على جميع القرى والبلدات المحيطة به.

ويقع المطار في الطريق الواصل بين بلدتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي، على بعد 60 كيلومترًا من مدينة حلب.

وتأتي السيطرة على المطار في إطار العملية البرية التي أطلقتها الجيش السوري ضد تنظيم داعش مطلع العام الجاري، وانتزعت من خلالها مساحات واسعة في المنطقة.

وبانسحاب داعش من المطار، باتت القوات السورية على مقربة من دخول بلدتي مسكنة ودير حافر في الريف الشرقي، وهو ما يعني خروج التنظيم من محافظة حلب بشكل كامل.

يذكر انه في شباط 2013، شنت فصائل معارضة أبرزها “حركة أحرار الشام” و”جيش الإسلام”، هجومًا بريًا على المطار بعد حصار دام شهرًا واحدًا، نجحت من خلاله بالسيطرة عليه، لكن تنظيم داعش سيطر عليه وطرد فصائل المعارضة.

 

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