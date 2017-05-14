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استقبال حاشد للرئيس عصام فارس ونجليه في البلمند

14
MAY
2017
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جهاد نافع-

كل الترتيبات اعدت في المقر البطريركي الارثوذكسي في البلمند لاستقبال الرئيس عصام فارس...


البطريرك يوحنا العاشر اليازجي وحوله المطارنة الارثوذكس، متروبوليت عكار وتوابعها باسيليوس منصور ومتروبوليت زحلة انطونيوس الصوري، متروبوليت صيدا الياس الكفوري، والاسقف كوستا كيال، عميد معهد اللاهوت في جامعة البلمند الاب بورفيريوس جورجي، ورئيس دير سيدة البلمند البطريركي الارشمندريت رومانوس الحناة، فيما كان يصل تباعا وزراء ونواب الطائفة الارثوذكسية: وزير الدفاع يعقوب الصراف، الوزير السابق النائب اسعد حردان، والوزير نقولا تويني، الوزير رائد خوري، والنواب نقولا طعمة وعاطف مجدلاني وغسان مخيبر ورياض رحال ورئيس جامعة البلمند الدكتور ميشال نجار ومدير عام مؤسسة فارس العميد وليم مجلي ومدير اعمال فارس في لبنان المهندس سجيع عطية.


قرابة الخامسة مساء امس وصل الرئيس فارس يرافقه نجليه نجاد وفارس الى المقر البطريركي مستهلا برنامجه الحافل بلقاءات واحتفالات تدشين وتخريج طلاب بلقاء ارثوذكسي موسع، حيث اثر فارس ان تكون اطلالته الاولى من الصرح الارثوذكسي بما له من دلالات وطنية لبنانية ومشرقية.
بدا الرئيس فارس منشرحا الى الاجواء التي لاقته تحتفي به كما بدا بكامل ارتياحه لهذه العودة التي شاءها ان تكون من اجل لبنان العظيم بل ومن اجل منطقته عكار التي وردت على لسانه في اللقاء مرات عديدة معربا عن شوقه لمنطقته التي احبها واحبته.


واثق الخطى دخل فارس الى المقر البطريركي فهو السياسي اللبناني الوحيد الذي اعطى لبنان ولم يأخذ منه، ويكاد يكون السياسي اللبناني الوحيد الذي يتمتع برؤية وطنية مؤسساتية وادارية تصلح لمشروع بناء دولة عصرية حديثة هي دولة المؤسسات التي تعطي كل ذي حق حقه.
بداية، رحب اليازجي بالضيف معبرا عن سعادته لـ «عودته الى وطنه لبنان»، ورفع الدعاء لسيدة البلمند ان «تظلله بحمايتها وتمده بالصحة والقوة وترعاه وترعى اعماله الصالحة في لبنان وبلاد العالم»، معتبرا ان «عودته مناسبة سعيدة، يجتمع فيها وزراء ونواب الطائفة الحاليين والمطارنة في المقر البطريركي في جلسة اخوية للتشاور في اوضاعنا وظروفنا، وما يجري في المنطقة بشكل عام ولبنان بشكل خاص، اضافة الى البحث في شؤون الطائفة ودورها وتفعيل الدور الارثوذكسي وكافة المواضيع التي تهمنا. لا سيما اننا في هذه الايام يبقى لدينا الامل بان تفرج، رغم دقة الظروف والاوضاع، ان بالنسبة للقانون الانتخابي الجديد وغيره على جميع الاصعدة، رغم الصعوبات والتحديات في لبنان وسوريا والعراق والمنطقة».
واكد اننا «ككنيسة انطاكية موجودون في المشرق وبلاد الانتشار، وفي كل مكان من بقاع الدنيا. كما اننا موجودون في لواء اسكندرون لدينا نحو عشرة الاف ارثوذكسي، ولدينا هناك احد عشر كاهنا».


وقال: «عندما نتحدث عن الكرسي الانطاكي نتحدث عن ابائنا واجدادنا، الذين حملوا شعلة الايمان والنور والعلم والثقافة، وكان لهم الدور الريادي الكبير العظيم في النهضة الثقافية والعمرانية والوطنية وغيرها في بلادنا وفي العيش المشترك مع اخوتنا المسلمين».


أضاف «في هذه الظروف نسأل دوما كمسيحيين، كاقليات وغير ذلك، نقول لهم نرفض منطق الاقليات والاكثريات، قد نكون اقليات بالعدد، ولكن الدور لا يتوقف على هذا المعيار. فنحن لسنا اقليات ولا نرى انفسنا اقليات. فهذه البلاد لنا جميعا ودورنا وتاريخنا متجذر فيها، ونحن باقون رغم التحديات والصعوبات فيها».


بعد ذلك عقدت خلوة امتدت لحوالى الساعة ونصف الساعة بعدها قال الرئيس فارس ما يلي:


تشرفت اليوم بلقاء طيب ومحب مع غبطة البطريرك يوحنا العاشراليازجي حيث لا يمكن ان تكون اطلالتنا الاولى في لبنان عامة وعلى الشمال وعكار خاصة الا من بوابة هذا الصرح الروحي والوطني الكبير لنيل بركة غبطته في خطواتنا الاولى بعد عودتنا الى لبنان الحبيب.


تابع: وكان اللقاء مع غبطته والسادة المطارنة الارثوذكس ونواب ووزراءالطائفة الارثوذكسية طيبا بلقاء ارثوذكسي وطني في صرح يجمع في رحابه القيم الروحية المحبة للسلام وللامان.


وقال: انني من هذا الصرح في البلمند لا بد لي الا ان اعرب عن عظمة سروري وفرحي وشوقي للقاء الاحبة في عكار والشمال وعلى مساحة الوطن كله، حيث اشتقنا الى ربوع بلدنا الحبيب وقد شعرت بأن لبنان يبقى دائما الموئل لكل من من يؤمن بقيم الحق والعدالة والسلام.


وشدد بالقول اننا على يقين ان هذا العهد الجديد سينصف منطقتنا وخاصة عكار التي كانت دائما ولا تزال في عقلي وفي وجداني كما كانولا يزال وسيبقى كل لبنان يشغل هاجسي الاول والاخيراينما كنت، وانني بكل أمل وثقة أن هذه البلاد ستشهد الخير والمزيد من الامان والاستقرار في ظل المساعي الجارية لبناء دولة المؤسسات ودولة العدالة والانصاف للمناطق اللبنانية كافة وخاصة المناطق التي تحتاج الى ورشة بناء كبيرة والى تضافر جهود جميع العاملين في الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية كعكار والشمال.

هذا ومن المقرر ان يلتقي فارس الرؤساء الثلاثة يوم الثلاثاء المقبل ويلبي دعوة الرئيس الحريري الى مأدبة غداء على شرفه.

الديار
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