حول حقوق متقاعدي القوى المسلحة والقوانين التي ترعاها

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العميد المتقاعد شارل أبي نادر -

ياخذ هذه الايام موضوع احتساب حقوق متقاعدي القوى المسلحة حيّزا واسعا من الاهتمام والمتابعة لدى شريحة واسعة من هؤلاء اصحاب العلاقة ، او حتى من قبل الراي العام اللبناني بشكل عام ، لإهمية الموضوع من ناحية ، وللانتشار الواسع لمتقاعدي القوى المسلحة في اغلب المجتمعات اللبنانية من ناحية اخرى ، ويمكن تلخيص الموضوع على الشكل التالي : ماديا :



ماديا ، يعتبر الموضوع مهما لناحية حقوق متقاعدي القوى المسلحة والغبن الذي سيطالهم في مشروع القانون المقترح حول زيادة رواتبهم ، وذلك استنادا لمبدأ احتساب هذه الزيادة تبعا لنسب مئوية متفاوتة من شطور اساس معاشاتهم الحالية ، وحيث انه بذلك سينتج ، بالاضافة للغبن في قيمة تلك الزيادات مقارنة مع غلاء المعيشة وتداعياته بعد كل زيادة معاشات ، سينتج ايضا وبطريقة فاضحة اختلافات كبيرة بين معاشات من اختلفت تواريخ احالتهم على التقاعد ولو لم تتجاوز الايام المعدودة ، وهذا سيضرب مبدأ الدستور لناحية التساوي بالحقوق بين المواطنين .



قانونيا :

لناحية الموضوع القانوني ، والذي يمكن تلخيصه بمبدأ عام يتعلق باحترام روحية التعاقد ، وحيث يتطوع العسكري مهما كانت رتبته وفي مختلف الاجهزة العسكرية والامنية على اساس قانون الدفاع الوطني الذي يرعى علاقته بتلك المؤسسات بشكل دائم ، ومنها استفادته بعد انتهاء خدماته بنسبة 85 بالمئة من راتبه بتاريخ احالته على التقاعد ، وحيث يمكن اعتبار ذلك " مبدئيا " من شروط العقد الذي على اساسه تطوع في المؤسسة العسكرية او الامنية ، وان هذا شرط اساسي لا يمكن الاخلال به ، من هنا ، فاي تعديل يطاله لا يمكن ان يسري على من تعاقد او تطوع في ظل سريانه قبل التعديل ، بل يطال من تعاقد بعد هذا التعديل حيث يكون الاخير نافذا عند التطوع .



معنويا :

قد يكون الموضوع المعنوي هو الاهم مقارنة مع الموضوع المادي او الموضوع القانوني ، وذلك لناحية الحاجة المشتركة بين المؤسسة العسكرية او الامنية وبين المتقاعد كل للآخر .



فالمتقاعد يحتاج الى مؤسسة ترعاه وتحفظ حقوقه بعد تقاعده ، مؤسسة تحمل ملفه بكامل مستنداته وتفاصيل خدمته الفعلية ، الصحية والادارية والقانونية والمالية ، ومَن اجدى من المؤسسة التي عاش في كنفها كامل سنوات عطائه وتضحياته وخدماته لتقوم بهذه المهمة ، هذه الخدمات التي تختلف كثيرا عن خدمات اي عامل آخر او اي موظف ضمن شركة او ضمن مؤسسة عامة رسمية اخرى ، انها خدمات من نوع آخر ،انها خدمات يحمل فيها العسكري دمه على كفه جاهزا دائما لبذله في سبيل واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن وعن المواطن مهما كانت صعوبة و خطورة مهمته .



والمؤسسة العسكرية او الامنية بدورها تحتاج الى المتقاعد ، تحتاج اولا الى جهوزيته طالما كان بوضع الاحتياط ، تحتاج دائما الى صوته العالي الجريء الى جانبها ، تحتاج الى غيرته ولهفته على عناصرها اثناء تنفيذ المهمات الصعبة الخطرة الحساسة ، تحتاج الى حسِّه الامني والى قدراته الاستعلامية ، تحتاج الى معلوماته المفيدة لامنها ولامنه ، تحتاج الى مؤازرة وعطف عائلته وبلدته ، تحتاج الى بيئته الواسعة لتحمل شعارها ولواءها عاليا ، و لتدافع عن قراراتها في المجتمع المدني الذي تتنازعه اهواء وتجاذبات مختلفة .

ايها السياسيون اصحاب القرار والسلطة ، اعيدوا الحق الى نصابه من خلال تثبيت خضوع المتقاعدين لقانون الدفاع الوطني في الحقوق وفي الواجبات .



ايها السياسيون اصحاب القرار والسلطة ، لا تسمحوا بان تُهدر حقوق متقاعدي القوى المسلحة وتضيع لاسباب و تجاذبات ومصالح سياسية ، ولا تسمحوا بان تنسلخ المؤسسات العسكرية والامنية عن متقاعديها ، حافظوا على صلاحية وسلطة هذه المؤسسات بادارة حقوق هؤلاء المتقاعدين وحفظها لان في ذلك قوة لهذه المؤسسات ، ولان في المحافظة على ارتباطها بابنائها المتقاعدين مناعة للدولة وللوطن ، انهم امتدادها وانتشارها في المكان والزمان ، انهم حاضرها و تاريخها ، انهم شرفها وكرامتها ، انهم هي ، انها هم .