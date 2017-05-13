شركة “رينو” توقف إنتاجها بعد الهجوم الإلكتروني

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قال متحدث باسم شركة رينو لتصنيع السيارات، إن الشركة أوقفت الإنتاج في عدة مواقع السبت، لمنع انتشار هجوم إلكتروني عالمي استهدف أنظمة الكمبيوتر فيها.



وقال المتحدث “طبقنا إجراءات استباقية بما شمل الإيقاف المؤقت للأنشطة الصناعية في بعض المواقع”.



وقال المتحدث إن مصنع رينو في ساندو فيل، في شمال غرب فرنسا، أحد المصانع التي توقفت عن الإنتاج، لكنه رفض توفير قائمة كاملة بالمواقع التي تأثرت.



ورينو أول شركة كبرى في فرنسا تبلغ عن تأثرها ببرنامج (رانسوموير) أو (الفدية الخبيثة) للهجمات الذي أثر على عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في ما يقرب من مئة دولة.



وقال متحدث باسم شركة بيجو، السبت، إن الشركة لم تتأثر.