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" وصفه الخبراء بأنه الأسوأ في التاريخ" - بالفيديو: حوالي مئة دولة تعرضت لهجوم الكتروني: ما هي الاسباب ومن ورائه؟

13
MAY
2017
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“wanna cry” أو “هل تريد البكاء” virus جديد اخترق ملايين الأجهزة التي تعمل بنظام الويندووز في حوالي 100 دولة حول العالم حيث كانت روسيا وبريطانيا أبرز ضحايا الهجوم الذي شنه هاكرز على شبكة الإنترنت.
هذا الفيروس الذي يعمل على توقيف العمل بالأجهزة الإلكترونية الموصولة بالشبكة واختراق حساباتها استغله الهاكرز بوجه شركات وأفراد من أجل ابتزازهم ماليا بإعطائهم مهلة ثلاثة أيام. فلماذا لا يجب الإستجابة لهذا الإبتزاز؟

إذا كيف يمكن الوقاية من هذه الهجمات؟

هذا الفايروس قد يتحول الى قاتل للبشر على نحو ما قد كان سيحصل في المرافق الطبية في بريطانيا بعد تعطل عدد من أجهزة المستشفيات. فهل يمكنه السيطرة على أجهزة وأسلحة عسكرية فتاكة؟

هذا الهجوم الذي يعتبره الخبراء الأسوأ في التاريخ استدعى استنفارا لمعرفة الجهة التي تقف خلفه الا أن تسريبات تحدثت عن تهاون من قبل وكالة الأمن القومي الأميركي تسبب في تسرب هذا الفايروس واستغلاله من قبل الهاكرز. وفي هذا الإطار دعت الشرطة الأوروبية لتحقيق دولي أما وزراء مالية مجموعة الدول السبع المجتمعون في إيطاليا فتعهدوا بتوحيد الجهود لمكافحة تفاقم خطر الهجمات الإلكترونية الدولية.

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