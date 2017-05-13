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ما هي المزايا الجديدة التي أضافها تطبيق سناب شات؟

13
MAY
2017
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أعلنت شركة "سناب شات"، عن إضافة عدد من المزايا إلى خدمة التراسل المصور خاصتها، وذلك في مسعى محموم منها لتلافي الخسائر التي نجمت عن تقليد "فيسبوك" لأبرز مزاياها في جميع تطبيقاتها تقريبا.


وقالت الشركة التي تستعد أَثْناء الأسبوع الحالي للإعلان عن نتائجها المالية للمرة الأولى، بعد أن أصبحت شركة عامة في وقت سابق من العام الحالي، إن الإضافات الجديدة تأتي لتغيير الطريقة "التي تصنع وترسل فيها السنابات."


وبيّنت الشركة في منشور على مدونتها، أن الإضافات الجديدة تتضمن "ممحاة سحرية" — تثبَت أسفل أداة المقص، إضافة إلى إعدادات جديدة تتيح للمستخدم جعل الأصدقاء يشاهدون صوره بدون حد أقصى من الوقت.


وأوضحت الشركة أن ميزة "بلا حد" no limit تجعل من الممكن للأصدقاء مشاهدة السنابات، بالقدر الذي يرغبون، ولكن بعد أن يغلقوا السنابة فإنها سوف تُحذف كالمعتاد.


وأضافت الشركة كذلك أداة لتكرار الفيديوهات Loop ، بحيث يمكن للمستخدم تحديد ما إذا كان الفيديو سوف يشتغل لمرة واحدة أو لعدد غير محدود، وذلك حتى يقوم المستخدم بالنقر علىه للانتقال إلى السنابة التالية.


يشار إلى أن الإضافات الجديدة سوف تتوفر لتطبيق "سناب شات" على نظامي "أندرويد" و".IOS"

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