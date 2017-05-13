مقدمة الOTV: يندلع سجال الكهرباء مع بدء موسم الحر على خلفية خطة الحكومة التي يتصدى لها فرسان العتمة و وجوه النقمة

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التوصيف الاكثر واقعية وملائمة للحراك الانتخابي في هذه الايام هو التالي : تفاؤل من تقدم . الجميع يتحدث ايجابيا والجميع يراوح مكانه فعليا .

رئيس الجمهورية يطمئن انه سيكون لنا قانون . رئيس الحكومة متفائل بقرب التوصل الى حل . السيد نصرالله يتوقع نهاية سعيدة . النائب جنبلاط يلتزم الصمت لتمرير المرحلة ويحول الانظار نحو الاقتصاد . القوات تتحرك على اساس ان سباق القانون شارف نهايته واصبح في امتاره الاخيرة وهي كما التيار الوطني الحر تطالب بضمانات. علي حسن خليل يرد على رئيس الجمهورية الذي جدد اليوم انه كان مع النسبية ولما يزل لكن بضوابط يرفضها خليل طائفية على حد تعبيره ويٌكثر من استخدام عبارة اياكم ويطالب باجوبة سريعة على مشروع بري .

يمكن القول ان الفراغ مستبعد وان التمديد مبعد وان الستين ممنوع من الصرف لكن الاكيد ان القانون الجديد سيستكمل سيستنفد كل المناقشات والسجالات والجدالات فوق السطوح وتحت كل السقوف في وقت تغلي المنطقة من حولنا وتحضر واشنطن لعقوبات على حزب الله وحلفائه وتستعد لتغيير الواقع والمواقع في سوريا وتحرض غوتيريس على حزب الله في وقت تعود النفايات الى شوارع كسروان والمتن وجبل لبنان في بداية اكثر من موفقة لموسم الصيف ويندلع سجال الكهرباء مع بدء موسم الحر على خلفية خطة الحكومة التي يتصدى لها فرسان العتمة و وجوه النقمة.