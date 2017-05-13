قوى الأمن: اصابة رتيبين ومقتل أحد اخطر المطلوبين بعد إطلاقه النار على قوة كانت بصدد توقيفه في بئر العبد أمس

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"حوالي الساعة 22.30 من تاريخ 12/05/2017، بناء لإشارة القضاء المختص، وفي محلة بئر العبد، وفي أثناء قيام قوة من مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الشرطة القضائية، بتوقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء وبارتكابه أكثر من جريمة قتل، المدعو: هـ. ع. ( لبناني) بادر باطلاق النار على عناصر القوة من مسدس حربي كان بحوزته، فأصيب رتيبين منها مما إضطرها للرد بالمثل، فأصيب بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى للمعالجة، لكن المطلوب ما لبث أن فارق الحياة.

وقد تبين أنه يوجد بحقه 9 أحكام ومذكرات عدلية بجرائم: قتل شخصين في محلتي حي السلم والليلكي، نقل أسلحة وذخائر حربية ومعاملة عناصر عسكرية بالشدة، اعتداء على عناصر عسكرية، تدخل في ارتكاب جرم، تزوير ومخدرات".