الرئيس عون استمع الى هواجس شربل بحضور الإعلامية داليا داغر

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استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المراهق شربل خليفه برفقة والدته والاعلامية داليا داغر ،وشربل هو من الاشخاص الذي تمّ التبرع له ومساعدته في تليتون ٢٠١٦ من قبل برنامج وجمعية #ع_سطوح_بيروت، وقد استمع فخامة الرئيس الى هواجس شربل الذي بدوره عبّر له عن محبته وتقديره لفخامته وعن حلمه بأن يزوره ويتعرّف عليه قبل انجاز عملية تركيب يدين له التي ستحصل خلال الشهر الحالي كما ان والد شربل كان بالجيش اللبناني وقد اصيب باعاقة. وكان للرئيس عون دور في تحصيل تعويضه عندما كان قائد للجيش، كما سيتم اعلان كافة تفاصيل المساعدات التي قام بها فريق #ع_سطوح_بيروت من خلال مؤتمر سيحصل في ٢٦ الشهر الحالي وقد أطلعت الاعلامية داليا داغر فخامته على كيفية توزيع التبرعات وعلى حالات تمت مساعدتها خلال الشهرين الاخيرين.