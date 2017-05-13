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بالصورة - ماذا حصل بين وزير سابق وعنصر من قوى الامن قرب فندق الـ"four seasons" صباح اليوم؟

13
MAY
2017
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"كتب الوزير السابق فادي عبّود عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك التالي:
 
خلال مروري صباحا في المفرق بعد فندق للfour seasons هناك طريق ممنوع المرور ودركي واقف على الطريق .. واذا بسيارة تمر امام الدركي مباشرة وتدخل في الاتجاه الممنوع .. توجهت الى الدركي وسألته: لماذا سمحت بمرور السيارة امامك مباشرة وانت تمثل الدولة والقانون .. هذا استخفاف بهيبة الدولة. 
 
اجابني وكأنني آت من كوكب آخر: كل السيارات تمر عكس السير من هنا ... انا واجبي فقط ان اقوم بمنع السيارات من الوقوف جنب الفندق.
اجبته : انت تتقاضى راتبا من الدولة اللبنانية لتحفظ القانون وتمنع اي مخالفة ... 
 
هز رأسه بتهذيب مكسور الخاطر . 
 
يجب ان نعيد العنفوان للدركي والشرطي في الشارع مثل ايام العز . العنفوان المبني على احترام المواطن والقانون على السواء."
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