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مغلفات سوداء من فنزويلا إلى لبنان عبر اسطنبول.. ماذا حصل في مطار بيروت!؟

13
MAY
2017
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اصدرت المديرية العامة للجمارك بيانا حول إحباط عملية ثانية لتهريب كمية من الكوكايين عبر مطار بيروت، جاء فيه: "في إطار تنفيذ الخطة التي أعدتها الجمارك بعد التعيينات الأخيرة لمكافحة التهريب وحماية الأمن الوطني الإقتصادي والصحي والإجتماعي، وبعد سلسلة من الضبطيات التي حصلت خلال الأسابيع الماضية لبضائع مهربة من أنواع مختلفة. 
 
وفي إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الجمارك، وبعد إحباط عملية تهريب حوالى /5/ كلغ من مادة الكوكايين فجر يوم الجمعة 12 أيار 2017 وخلال فترة بعد الظهر من اليوم نفسه، وفي عملية نوعية ومباغتة، احبط رجال الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، عملية ثانية لتهريب كمية من مادة الكوكايين بوزن إجمالي قائم /10,8/ كلغ، كانت مخبأة ضمن مغلفات سوداء في حقيبة مسافرة آتية على متن الطيران التركي من فنزويلا إلى مطار بيروت عبر اسطنبول، وتدعى F.W.U.S. وتحمل جواز سفر فنزويلي. 
 
وبناء لإشارة القضاء المختص، تم توقيف المخالفة وتسليمها مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي". 
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