الوزير بيار رفول يكشف بالأرقام حجم الفساد في الدولة.. والرئيس عون علّمنا أنّنا مشروع وطن

A + A -

شدّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفّول أنّ بناء الدولة يحتاج الى شرطيين: الأمن والقضاء. وقد أعطى الرئيس عون توجيهاته الى الأجهزة الأمنية بأهمية التنسيق فيما بينها حيث ننعم بالإستقرار والأمن وإنّ الحدود الشرقية باتت خالية من المسلحين، وللقضاء كي يحافظ على نزاهته واستقلاليته عن السلطة السياسية وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة.

وقد اعتبر الوزير رفول أنّ الدولة "منهوبة" وليس "مكسورة" استناداً الى تقارير صادرة عن وزراة المالية. فمنذ العام 1991 الى العام 2015 دخل على خزينة الدولة 124 مليار دولار في وقت صُرف 121 مليار وبدلاً من أن ننعم بفائض 3 مليار فنحن في حالة دين بلغ 78 مليار دولار.

أما ميزان المدفوعات استناداً الى تقرير صادر عن مصرف لبنان فقد كان منذ العام 1991 الى أيلول الماضي بحالة عجز بقيمة 3 مليار دولار. وبعد انتخاب الرئيس عون في 31 تشرين الأول ولغاية الآن بلغ ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة مليار و917 مليون دولار.

وعلى ضوء هذه الأرقام، هناك محاولات تعتيم وتضليل من قبل الإعلام بهدف دفع اللبنانيين الى اليأس بأنّ التغيير غير ممكن وأن الفساد أقوى من الإصلاح. لقد أوقفنا المناقصات بالتراضي. وقد أعطى الرئيس عون توجيهاً لوزير العدل سليم جريصاتي بحصول مناقصة في السوق الحرة في مطار "رفيق الحريري الدولي"، حيث كانت الدولة تحصّل مبلغاً بقيمة 18 مليون دولار في السابق في حين بلغ الآن 99 مليون دولار، ما يعني أن خزينة الدولة حصّلت 81 مليون دولار في يوم واحد.

وعن موضوع الكهرباء والحملة على التيار الوطني الحر، أجاب الوزير رفول: نحن نتحدى الجميع إبراز إثبات واحد على نائب أو وزير في تكتل التغيير والإصلاح بأنّه فاسد حتى نجلده بأنفسنا قبل القضاء.

وفي موضوع النفط والغاز، أكّد الوزير رفول أن هذه الثروة الوطنية هي ملك للأجيال القادمة عبر "صندوق سيادي" يرأسه رئيس الجمهورية هدفه ضخّ الإستثمارات لخلق فرص عمل للشباب الذين هاجروا بعد أن باع آباؤهم وأجدادهم أرضهم لكي يؤمنوا لهم مستوى أفضل من التعليم. وهذا ما لاحظناه من خلال المشاركين في مؤتمر "الطاقة الإغترابية" الذين يرغبون بالعودة الى أرض الوطن واسترداد الأراضي التي خسرها آباؤهم.

وطمأن الوزير رفول أن المستقبل سيكون مزدهراً. فالدولة استردت الهيبة والسلطة والمصداقية مع وصول الرئيس عون الذي علّمنا أنّنا لسنا مشروع سلطة بل بناء الوطن والإنسان بتحريره من الخوف وعقدة الرهينة مستذكراً تحمّله للمسؤوليات الوطنية منذ تعيينه قائداً للجيش منوّهاً بدوره في تحقيق اللحمة بين الجيش والشعب منذ ذلك الحين. وكباحث في التاريخ، اعتبر الوزير رفول إنّها المرة الأولى التي التفّ فيها الشعب حول الجيش بعد أن كانت صورة العسكر مطبوعة بالخوف في الذاكرة الشعبية منذ زمن العثمانيين والفرنسيين. وعليه، ولد التيار من رحم المعاناة و"نفتخر أننا تربينا في كنف الجيش اللبناني الذي علّمنا محبة لبنان بمسيحييه ومسلميه".

وختم الوزير رفول بأهمية وحدة العائلة التي حمت لبنان من تداعيات الحرب الأهلية وهي جزء أساسي من الوحدة الوطنية كأساس استقرار لبنان.

جاء كلام الوزير رفول في حفل عشاء أقامه السيد جان جبران وعقيلته على شرف الوزير رفول بحضور نواب ومدراء عامين وفعاليات سياسية واجتماعية.